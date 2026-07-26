Копенгаген выдал голевой матч перед дуэлью с Полесьем в ЛК

«Копенгаген» оформил непростую победу в первом туре чемпионата Дании перед ответным матчем против житомирского «Полесья» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

Столичная команда дома перестреляла «Люнгбю» – 3:2. После результативного первого тайма игра после перерыва несколько успокоилась. Впрочем, победный гол во второй половине встречи забил именно «Копенгаген».

Следующий матч «Копенгаген» тоже проведет дома, но на этот раз против «Полесья». Первая встреча между командами завершилась боевой ничьей (3:3).

Ответный матч запланирован на 29 июля, начало – в 20:00.

Чемпионат Дании. 1-й тур, 26 июля

«Копенгаген» – «Люнгбю» – 3:2

Голы: Мелинг, 27, 49, Эльюннусси, 75 – Титенс, 36, Колин, 39

Видео голов и обзор матча