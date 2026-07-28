Игрок Полесья: «Копенгаген нас недооценил, теперь будет сложнее»
Назаренко считает, что уровень игры житомирян стал для датчан неожиданностью
Вингер «Полесья» Александр Назаренко поделился своими ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена».
В первом матче команды сыграли вничью 3:3. Вторая встреча пройдет в Дании на домашнем поле «львов». По мнению Назаренко, этот матч будет сложнее для украинцев.
«Я видел, что они нас немного недооценили и не так хорошо подготовились к нам. Наверное, был какой-то момент неожиданности, что мы можем играть с мячом, что будем выходить из-под их прессинга. Но там, на их трибунах, это будет сложнее, игра будет немного другой», – заявил он.
Матч «Копенгаген» – «Полесье» состоится в среду, 29 июля. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.
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