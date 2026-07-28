Игрок Полесья: «Копенгаген нас недооценил, теперь будет сложнее»

Вингер «Полесья» Александр Назаренко поделился своими ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена».

В первом матче команды сыграли вничью 3:3. Вторая встреча пройдет в Дании на домашнем поле «львов». По мнению Назаренко, этот матч будет сложнее для украинцев.

«Я видел, что они нас немного недооценили и не так хорошо подготовились к нам. Наверное, был какой-то момент неожиданности, что мы можем играть с мячом, что будем выходить из-под их прессинга. Но там, на их трибунах, это будет сложнее, игра будет немного другой», – заявил он.

Матч «Копенгаген» – «Полесье» состоится в среду, 29 июля. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.