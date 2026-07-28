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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 15:51 | Обновлено 28 июля 2026, 15:52
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0

Игрок Полесья: «Копенгаген нас недооценил, теперь будет сложнее»

Назаренко считает, что уровень игры житомирян стал для датчан неожиданностью

28 июля 2026, 15:51 | Обновлено 28 июля 2026, 15:52
552
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Игрок Полесья: «Копенгаген нас недооценил, теперь будет сложнее»
ФК Полесье. Александр Назаренко
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Вингер «Полесья» Александр Назаренко поделился своими ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена».

В первом матче команды сыграли вничью 3:3. Вторая встреча пройдет в Дании на домашнем поле «львов». По мнению Назаренко, этот матч будет сложнее для украинцев.

«Я видел, что они нас немного недооценили и не так хорошо подготовились к нам. Наверное, был какой-то момент неожиданности, что мы можем играть с мячом, что будем выходить из-под их прессинга. Но там, на их трибунах, это будет сложнее, игра будет немного другой», – заявил он.

Матч «Копенгаген» – «Полесье» состоится в среду, 29 июля. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

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Полесье Житомир Копенгаген Лига конференций Александр Назаренко (футболист)
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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