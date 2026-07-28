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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 15:13 | Обновлено 28 июля 2026, 15:28
712
0

«Дайте мне три месяца!». Новичок Полесья дал болельщикам громкое обещание

Андраде стремится быстро выучить украинский язык

28 июля 2026, 15:13 | Обновлено 28 июля 2026, 15:28
712
0
«Дайте мне три месяца!». Новичок Полесья дал болельщикам громкое обещание
ФК Полесье. Леандру Андраде
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26-летний кабовердинский новичок «Полесья» Леандру Андраде поделился своими мыслями о своей адаптации в Украине и пообещал житомирским болельщикам выучить украинский язык.

«Во время игры я стараюсь прислушиваться к своим товарищам по команде. Мне нравится украинский язык, он звучит очень красиво, и я думаю, что выучу его очень быстро. На этот раз я буду скромнее – дайте мне три месяца!» – заявил футболист.

Вингер присоединился к «Полесью» в начале июля и уже успел дебютировать в составе команды Руслана Ротаня.

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Леандру Андраде Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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