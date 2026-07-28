«Дайте мне три месяца!». Новичок Полесья дал болельщикам громкое обещание
Андраде стремится быстро выучить украинский язык
26-летний кабовердинский новичок «Полесья» Леандру Андраде поделился своими мыслями о своей адаптации в Украине и пообещал житомирским болельщикам выучить украинский язык.
«Во время игры я стараюсь прислушиваться к своим товарищам по команде. Мне нравится украинский язык, он звучит очень красиво, и я думаю, что выучу его очень быстро. На этот раз я буду скромнее – дайте мне три месяца!» – заявил футболист.
Вингер присоединился к «Полесью» в начале июля и уже успел дебютировать в составе команды Руслана Ротаня.
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