Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Полесья – Копенгаген
Александр Паляница поделился ожиданиями перед игрой второго квалификационного раунда
Бывший нападающий национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» – «Полесье», который состоится в Дании 29 июля.
«Мне понравилось, как играли в словацком Кошице «волки» в первом поединке. Полагаю, что они больше наиграли на победу. К сожалению, за неимением международного опыта они не всегда принимали правильные решения у собственных владений, и это сказалось на результате.
Все-таки хорошо, что последнее слово было за номинальными хозяевами и удалось отыграться. Надеюсь, что подопечные Руслана Ротаня эффективно поработали над исправлением ошибок, допущенных в Словакии.
Речь идет не только об игровой дисциплине у своих ворот, но и об исправлении прицела. Потому что в Кошице игроки житомирской команды растратили несколько голевых моментов. Так не должно быть.
Думаю, что в Копенгагене «Полесье» победит – 2:1 и пробьется в следующий раунд Лиги конференции», – подытожил Паляница.
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