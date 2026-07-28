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  4. Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Полесья – Копенгаген
Лига конференций
28 июля 2026, 13:57 |
112
0

Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Полесья – Копенгаген

Александр Паляница поделился ожиданиями перед игрой второго квалификационного раунда

28 июля 2026, 13:57 |
112
0
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Полесья – Копенгаген
ФК Полесье Житомир
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Бывший нападающий национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» – «Полесье», который состоится в Дании 29 июля.

«Мне понравилось, как играли в словацком Кошице «волки» в первом поединке. Полагаю, что они больше наиграли на победу. К сожалению, за неимением международного опыта они не всегда принимали правильные решения у собственных владений, и это сказалось на результате.

Все-таки хорошо, что последнее слово было за номинальными хозяевами и удалось отыграться. Надеюсь, что подопечные Руслана Ротаня эффективно поработали над исправлением ошибок, допущенных в Словакии.

Речь идет не только об игровой дисциплине у своих ворот, но и об исправлении прицела. Потому что в Кошице игроки житомирской команды растратили несколько голевых моментов. Так не должно быть.

Думаю, что в Копенгагене «Полесье» победит – 2:1 и пробьется в следующий раунд Лиги конференции», – подытожил Паляница.

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Лига конференций Копенгаген Копенгаген - Полесье Полесье Житомир Александр Паляница инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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