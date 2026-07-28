Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Полесья – Копенгаген

Бывший нападающий национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» – «Полесье», который состоится в Дании 29 июля.

«Мне понравилось, как играли в словацком Кошице «волки» в первом поединке. Полагаю, что они больше наиграли на победу. К сожалению, за неимением международного опыта они не всегда принимали правильные решения у собственных владений, и это сказалось на результате.

Все-таки хорошо, что последнее слово было за номинальными хозяевами и удалось отыграться. Надеюсь, что подопечные Руслана Ротаня эффективно поработали над исправлением ошибок, допущенных в Словакии.

Речь идет не только об игровой дисциплине у своих ворот, но и об исправлении прицела. Потому что в Кошице игроки житомирской команды растратили несколько голевых моментов. Так не должно быть.

Думаю, что в Копенгагене «Полесье» победит – 2:1 и пробьется в следующий раунд Лиги конференции», – подытожил Паляница.