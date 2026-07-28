Экс-игрок сборной Украины верит в победу Полесья против Копенгагена

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев проанализировал первый матч «Полесья» в новом сезоне против «Копенгагена». Житомирский клуб выдал боевую ничью в первом поединке 2-го квалификационного раунда Лиги конференций (3:3), отложив развязку противостояния на вторую встречу.

Ответный матч состоится в Копенгагене, однако Ковалев считает фаворитом именно украинский клуб. Более того, Сергей прогнозирует победу «волков» в основное время.

«Гораздо больше оптимизма есть перед ответным матчем «Полесья». Несмотря на ничью на условно домашнем поле, мне игра житомирян понравилась. Была заметна структура их игры.

Каждый футболист знал свой маневр, и здесь украинской команде помешала победить, в значительной степени, плохая реализация моментов, а также не всегда удавалось сдержать соперника во время быстрых переходов из обороны в атаку.

Тем не менее у «Полесья» остаются неплохие шансы стать победителем этой двухматчевой дуэли. Я, как и в первом поединке, ожидаю от украинской команды агрессивной игры в атаке.

И крайне важно более внимательно сыграть в обороне, поскольку у датчан есть индивидуально сильные исполнители, которые могут без проблем решить судьбу эпизода. Мой прогноз на матч – 1:2», – сказал Ковалев.

Второй поединок между командами состоится 29 июля, начало – в 20:00.