Трое в одной лодке. Ковалев – о еврокубковых матчах украинских команд

Если чемпионат в УПЛ только готовится к старту, то наши еврокубковые представители уже начали свои официальные матчи в новом сезоне. Завтра, 29 июля «Полесье» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций встретится с датским «Копенгагеном» (первый матч – 3:3). В этом же турнире 30-го числа сыграет и ЛНЗ на выезде с бельгийским «Гентом» (0:0). А вот самое, наверное, сложное задание у «Динамо», которому после проигрыша в Лиге Европы греческому ПАОКу – 2:3, необходимо все перевернуть на чужом поле.

Вспомнить первые поединки этих команд и спрогнозировать ответные матчи эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев.

«ПАОК» – «Динамо»

Если честно, то в первом матче я ожидал от «Динамо» победы. Уровень соперника был приблизительно одинаковый, но киевляне начали подготовку к сезону раньше, поэтому должны были быть немного в лучшей форме. И когда динамовцы забили быстрый мяч, мои предположения только усилились. Что потом пошло не так, мне сложно ответить, но факт остается фактом, греки перехватили инициативу, и им хватило 10-ти минут, чтобы отыграться. Индивидуальных и командных ошибок в обороне «Динамо» было очень много. Ну и, безусловно, подвела команду реализация голевых моментов.

Важно, чтобы был сделан правильный анализ, еще все можно исправить. Необходимо более агрессивно действовать у ворот ПАОКа, чтобы противник меньше думал о своих атаках. Получится ли это, вопрос. Я хотел бы ошибаться, но мне почему-то кажется, что «Динамо» не преодолеет этот барьер. И тем самым «бело-синие» перейдут в турнир рангом ниже – Лигу конференций.

Прогноз на матч – 2:2.

Полесье

«Копенгаген» – «Полесье»

Куда больше оптимизма есть перед ответным матчем «Полесья». Несмотря на ничью на условно домашнем поле, мне игра житомирян понравилась. Видна была структура их игры. Каждый футболист знал свой маневр, и здесь победить украинской команде во многом помешала плохая реализация моментов, и не всегда получалось удержать соперника при быстрых переходах из обороны в атаку.

Тем не менее, у «Полесья» остаются неплохие шансы стать победителем этой двухматчевой дуэли. Я также, как и в первом поединке ожидаю от украинской команды агрессивной игры в атаке, и крайне важно более внимательно сыграть в обороне, поскольку у датчан есть индивидуально сильные исполнители, которые могут без проблем решить судьбу эпизода.

Прогноз на матч – 1:2.

ЛНЗ

«Гент» – ЛНЗ

Я был приятно удивлен, в принципе, уверенным действиям подопечных Виталия Пономарева. Для своего первого еврокубкового поединка в истории команда продемонстрировала неплохой футбол и выглядела на равных в игре с «Гентом», который является постоянным участником подобных соревнований. Черкащане не отходят от своего футбола, а это прессинг на половине поля соперника, игра один в один, вертикальные передачи. Все это было, но чуть-чуть не хватило для победы. Но самое главное, футболисты ЛНЗ не допускали стратегических ошибок в обороне.

Теперь важно, чтобы наша команда не перегорела на поле соперника. Если это получится сделать, то выход в следующий раунд не будет выглядеть сверхъестественным. Поэтому рискну предположить, что ЛНЗ добьется положительного результата.

Прогноз на матч – 0:1.