Курьезный автогол в Венесуэле спровоцировал споры о договорном матче

Автогол вратаря «Реал Фронтера» Серхио Авельянеды в матче второго дивизиона чемпионата Венесуэлы против «Уренья СК» (1:5) вызвал волну обсуждений в социальных сетях и спекуляции о возможной связи эпизода со спортивными ставками. При этом никаких официальных расследований или заявлений по этому поводу сделано не было.

Инцидент произошел примерно на 30-й минуте встречи, когда «Реал Фронтера» уже уступал 0:1. После передачи назад Авельянеда попытался выбить мяч на правый фланг, однако отправил его прямо в собственные ворота. Видео эпизода быстро распространилось в интернете.

Помимо шуток над ошибкой вратаря, некоторые пользователи предположили, что автогол мог быть связан со ставками. Однако ни клуб, ни Лига FUTVE 2, ни футбольные органы Венесуэлы не комментировали эти заявления. Также не сообщалось о каких-либо жалобах, дисциплинарных мерах или проверках в связи с матчем.

Для сравнения, ранее в этом году похожий автогол в чемпионате Панамы стал поводом для официального расследования после обвинений.