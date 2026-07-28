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28 июля 2026, 12:33 |
295
0

Курьезный автогол в Венесуэле спровоцировал споры о договорном матче

Необычный эпизод быстро разошелся в сети, однако официального расследования пока нет

28 июля 2026, 12:33 |
295
0
Курьезный автогол в Венесуэле спровоцировал споры о договорном матче
Серхио Авельянеда
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Автогол вратаря «Реал Фронтера» Серхио Авельянеды в матче второго дивизиона чемпионата Венесуэлы против «Уренья СК» (1:5) вызвал волну обсуждений в социальных сетях и спекуляции о возможной связи эпизода со спортивными ставками. При этом никаких официальных расследований или заявлений по этому поводу сделано не было.

Инцидент произошел примерно на 30-й минуте встречи, когда «Реал Фронтера» уже уступал 0:1. После передачи назад Авельянеда попытался выбить мяч на правый фланг, однако отправил его прямо в собственные ворота. Видео эпизода быстро распространилось в интернете.

Помимо шуток над ошибкой вратаря, некоторые пользователи предположили, что автогол мог быть связан со ставками. Однако ни клуб, ни Лига FUTVE 2, ни футбольные органы Венесуэлы не комментировали эти заявления. Также не сообщалось о каких-либо жалобах, дисциплинарных мерах или проверках в связи с матчем.

Для сравнения, ранее в этом году похожий автогол в чемпионате Панамы стал поводом для официального расследования после обвинений.

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азарт ставки договорные матчи Венесуэла
Александр Гринник Источник
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