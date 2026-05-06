Курьезный автогол в Панаме стал поводом для расследования договорняков

Панамская футбольная лига (LPF) начала расследование после странного автогола в матче «Спортинг Сан-Мигелито» – «Альянса» (2:3).

Вратарь «Спортинга» Хосе Кальдерон на 90-й минуте неудачно принял навес и отправил мяч в собственные ворота грудью, что вызвало подозрения в возможном договорном характере игры.

LPF заявила, что запросит объяснения у всех причастных и проведет полное расследование, подчеркнув, что подобные инциденты могут подрывать доверие к турниру.

Клуб футболиста также потребовал тщательной и беспристрастной проверки.