Курьезный автогол в Панаме стал поводом для расследования договорняков
Ошибка вратаря поставила под сомнение честность игры
06 мая 2026, 18:15 | Обновлено 06 мая 2026, 18:56
Панамская футбольная лига (LPF) начала расследование после странного автогола в матче «Спортинг Сан-Мигелито» – «Альянса» (2:3).
Вратарь «Спортинга» Хосе Кальдерон на 90-й минуте неудачно принял навес и отправил мяч в собственные ворота грудью, что вызвало подозрения в возможном договорном характере игры.
LPF заявила, что запросит объяснения у всех причастных и проведет полное расследование, подчеркнув, что подобные инциденты могут подрывать доверие к турниру.
Клуб футболиста также потребовал тщательной и беспристрастной проверки.
