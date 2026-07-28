СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля

Во вторник, 28 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

18:00 КуПС – Сабах

2.90 – 3.50 – 2.30

19:00 Линкольн Ред Импс – Мьельбю

5.50 – 4.10 – 1.53

21:00 Динамо Загреб – Тун

1.38 – 5.00 – 6.50

21:45 Хартс – Штурс

1.80 – 4.10 – 3.75

22:00 Шемрок Роверс – Арарат-Армения

1.70 – 3.90 – 4.50

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