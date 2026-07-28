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28 июля 2026, 12:18 |
82
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 июля 2026, 12:18 |
82
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
ФК Хартс
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Во вторник, 28 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

18:00 КуПС – Сабах

Ggbet 2.90 – 3.50 – 2.30

19:00 Линкольн Ред Импс – Мьельбю

Ggbet 5.50 – 4.10 – 1.53

21:00 Динамо Загреб – Тун

Ggbet 1.38 – 5.00 – 6.50

21:45 Хартс – Штурс

Ggbet 1.80 – 4.10 – 3.75

22:00 Шемрок Роверс – Арарат-Армения

Ggbet 1.70 – 3.90 – 4.50

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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