СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 28 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
18:00 КуПС – Сабах
19:00 Линкольн Ред Импс – Мьельбю
21:00 Динамо Загреб – Тун
21:45 Хартс – Штурс
22:00 Шемрок Роверс – Арарат-Армения
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