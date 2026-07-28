Полузащитник, который принадлежит Динамо, дебютировал в Кубке Австрии

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко дебютировал в составе клуба «Блау-Вайсс Линц» и помог своей команде одолеть «Унион» Гуртен (3:1) на стадии 1/32 финала Кубка Австрии.

«Блау-Вайс» победил в дополнительное время со счетом 3:1, а официальный сайт клуба дважды упоминал арендованного Царенко в своем отчете после завершения матча:

«Команда Михаэля Кельнера осуществила первые удары благодаря Царенко, Вучичу и Крайкеру, но команда редко выглядела по-настоящему угрожающей.

Лучший шанс выпал Ронивальду после низкого навеса от Вучича, но бразилец сначала не попал в мяч, а во второй попытке его удар разрушил сейв Егередера после идеальной передачи от Царенко», – сообщили австрийцы.

«Блау-Вайсс Линц» по итогам прошлого сезона занял последнее 12-е место в турнирной таблице элитного дивизиона и понизился в классе. В первом туре (31 июля) Царенко получит шанс дебютировать в местной лиге в игре против молодежки «Аустрии».