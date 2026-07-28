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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 15:22 |
433
0

Полузащитник, который принадлежит Динамо, дебютировал в Кубке Австрии

Антон Царенко помог клубу «Блау-Вайсс Линц» победить на стадии 1/32 финала

28 июля 2026, 15:22 |
433
0
Полузащитник, который принадлежит Динамо, дебютировал в Кубке Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Царенко
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Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко дебютировал в составе клуба «Блау-Вайсс Линц» и помог своей команде одолеть «Унион» Гуртен (3:1) на стадии 1/32 финала Кубка Австрии.

«Блау-Вайс» победил в дополнительное время со счетом 3:1, а официальный сайт клуба дважды упоминал арендованного Царенко в своем отчете после завершения матча:

«Команда Михаэля Кельнера осуществила первые удары благодаря Царенко, Вучичу и Крайкеру, но команда редко выглядела по-настоящему угрожающей.

Лучший шанс выпал Ронивальду после низкого навеса от Вучича, но бразилец сначала не попал в мяч, а во второй попытке его удар разрушил сейв Егередера после идеальной передачи от Царенко», – сообщили австрийцы.

«Блау-Вайсс Линц» по итогам прошлого сезона занял последнее 12-е место в турнирной таблице элитного дивизиона и понизился в классе. В первом туре (31 июля) Царенко получит шанс дебютировать в местной лиге в игре против молодежки «Аустрии».

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Николай Тытюк Источник
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