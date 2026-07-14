ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило украинского полузащитника в чемпионат Австрии

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Антон Царенко продолжит карьеру в чемпионате Австрии, где будет играть в составе клуба «Блау-Вайсс Линц».

Об этом сообщила пресс-служба «бело-синих». Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых договорились об аренде до завершения сезона 2026/2027.

«Желаем Антону успешных выступлений за новую команду!» – обратилось к игроку «Динамо» на официальном сайте.

Предыдущие два сезона Царенко провел в аренде в гданьской «Лехии». Хавбек сыграл 38 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

«Блау-Вайсс Линц» по итогам прошлого сезона занял последнее 12-е место в турнирной таблице элитного дивизиона и понизился в классе. Клуб из города Линц был основан в 1997 году и дважды побеждал во Второй лиге.