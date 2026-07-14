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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 11:31 | Обновлено 14 июля 2026, 11:41
829
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило украинского полузащитника в чемпионат Австрии

Полузащитник Антон Царенко проведет следующий сезон в составе клуба «Блау-Вайсс Линц»

14 июля 2026, 11:31 | Обновлено 14 июля 2026, 11:41
829
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило украинского полузащитника в чемпионат Австрии
ФК Динамо Киев. Антон Царенко
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Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Антон Царенко продолжит карьеру в чемпионате Австрии, где будет играть в составе клуба «Блау-Вайсс Линц».

Об этом сообщила пресс-служба «бело-синих». Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых договорились об аренде до завершения сезона 2026/2027.

«Желаем Антону успешных выступлений за новую команду!» – обратилось к игроку «Динамо» на официальном сайте.

Предыдущие два сезона Царенко провел в аренде в гданьской «Лехии». Хавбек сыграл 38 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

«Блау-Вайсс Линц» по итогам прошлого сезона занял последнее 12-е место в турнирной таблице элитного дивизиона и понизился в классе. Клуб из города Линц был основан в 1997 году и дважды побеждал во Второй лиге.

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Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Друга ліга Австрії...Це той субтильний хлопчина, котрого називали "новим Ін'єстою"? З такими габаритами у спорті робити нема чого.
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