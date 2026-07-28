28 июля, ответный матч в рамках квалификации Лиги конференций проведут ЦСКА 1948 София – Спартак Трнава. Начало встречи запланировано на 20:30 по киевскому времени.

ЦСКА 1948 София

Болгарский коллектив уже начал борьбу на внутренней арене, за два тура в чемпионате удалось набрать 4 очка, так что вся борьба еще впереди. В последнем туре удалось в непростой борьбе обыграть на своем поле Ботев Враца – 2:1. А в первом матче ушли от поражения в гостях от Спартак Варна, уступали 0:2, а сыграли 2:2, хотя могли даже вырвать победу.

Клуб был основан всего 10 лет назад, за это время значимых достижений не было, хотя даже участие в еврокубках можно считать хорошим результатом. Шансы на проход выглядят хорошими, при своих фанатах надо постараться показать свой лучший футбол.

Спартак Трнава

Словацкий коллектив летом провел целых шесть товарищеских матчей, но одержал всего одну победу, при этом дважды уступили и трижды сыграли вничью. На внутренней арене сыгран только первый тур, в котором не удалось дома обыграть Скалицу – 1:1.

Команда провела пять контрольных матчей в межсезонье, одержав четыре победы и раз сыграв вничью, при этом соперники были не самые сильные. Поскольку дома не удалось добиться перевеса, нужно бороться за выход в следующий круг на выезде.

Личные встречи

Первая игра прошла на встречных курсах, команды владели мячом одинаковое количество времени, немало били по воротам, но забить так и не смогли, в итоге нулевая ничья.

Прогноз

Вся интрига перенеслась на вторую встречу, здесь и определится победитель противостояния. Небольшим фаворитом считается болгарский клуб, в первую очередь, за счет фактора своей арены. Жду напряженного матча, который может завершиться с любым исходом, цена ошибки будет высокой, поэтому предлагаю сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,78.