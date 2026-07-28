ОФИЦИАЛЬНО. Ушел, чтобы вернуться. Украинский клуб подписал ветерана

Клуб Второй лиги «Подолье» официально объявил о возвращении 36-летнего вингера Антона Савина.

Футболист по завершении прошлого сезона ушел из клуба в поисках нового вызова. Но найти вариант получше Антон не смог, поэтому подписал новый контракт с «Подольем».

Свой путь в хмельницком клубе Савин начал зимой 2025 года после «Мариуполя». За это время футболист отыграл 41 матч, забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее к составу «Подолья» присоединился экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера».