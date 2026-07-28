Украина. Вторая лига28 июля 2026, 10:58 | Обновлено 28 июля 2026, 10:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Ушел, чтобы вернуться. Украинский клуб подписал ветерана
Антон Савин – снова игрок «Подолья»
28 июля 2026, 10:58 | Обновлено 28 июля 2026, 10:59
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Клуб Второй лиги «Подолье» официально объявил о возвращении 36-летнего вингера Антона Савина.
Футболист по завершении прошлого сезона ушел из клуба в поисках нового вызова. Но найти вариант получше Антон не смог, поэтому подписал новый контракт с «Подольем».
Свой путь в хмельницком клубе Савин начал зимой 2025 года после «Мариуполя». За это время футболист отыграл 41 матч, забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач.
Ранее к составу «Подолья» присоединился экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера».
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