Зинедин Зидан выбрал футболиста, который будет капитаном сборной Франции
Новый главный тренер Les Bleus уважает лидерские качества и вклад форварда Килиана Мбаппе
Во вторник, 28 июля, состоится пресс-конференция президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло, который объявит о назначении на должность главного тренера национальной команды Зинедина Зидана.
Одним из первых решений именитого экс-футболиста станет расширение тренерского штаба и выбор капитана – об этом сообщили авторитетные издания Footmercato и Le Parisien.
Бывший наставник мадридского «Реала» решил сохранить капитанскую повязку в руках форварда Килиана Мбаппе, с которым пересекался в структуре королевского клуба.
Сообщается, что Зидан имеет теплые дружеские отношения с 27-летним футболистом, испытывает большое уважение к нападающему и ценит его вклад в результаты французской сборной.
Зинедин заменит во главе сборной Франции Дидье Дешама, который покинул свою должность после чемпионата мира, где Les Bleus заняли четвертое место после поражения от Англии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уже 28 июля украинец пройдет медосмотр в «Болонье»
Каталонцы вели переговоры, пока не услышали сумму в 100 миллионов евро