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Франция
28 июля 2026, 11:41 | Обновлено 28 июля 2026, 12:36
1539
0

Зинедин Зидан выбрал футболиста, который будет капитаном сборной Франции

Новый главный тренер Les Bleus уважает лидерские качества и вклад форварда Килиана Мбаппе

28 июля 2026, 11:41 | Обновлено 28 июля 2026, 12:36
1539
0
Зинедин Зидан выбрал футболиста, который будет капитаном сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
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Во вторник, 28 июля, состоится пресс-конференция президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло, который объявит о назначении на должность главного тренера национальной команды Зинедина Зидана.

Одним из первых решений именитого экс-футболиста станет расширение тренерского штаба и выбор капитана – об этом сообщили авторитетные издания Footmercato и Le Parisien.

Бывший наставник мадридского «Реала» решил сохранить капитанскую повязку в руках форварда Килиана Мбаппе, с которым пересекался в структуре королевского клуба.

Сообщается, что Зидан имеет теплые дружеские отношения с 27-летним футболистом, испытывает большое уважение к нападающему и ценит его вклад в результаты французской сборной.

Зинедин заменит во главе сборной Франции Дидье Дешама, который покинул свою должность после чемпионата мира, где Les Bleus заняли четвертое место после поражения от Англии.

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сборная Франции по футболу Филипп Диалло Зинедин Зидан Килиан Мбаппе
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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