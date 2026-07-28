Зинедин Зидан выбрал футболиста, который будет капитаном сборной Франции

Во вторник, 28 июля, состоится пресс-конференция президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло, который объявит о назначении на должность главного тренера национальной команды Зинедина Зидана.

Одним из первых решений именитого экс-футболиста станет расширение тренерского штаба и выбор капитана – об этом сообщили авторитетные издания Footmercato и Le Parisien.

Бывший наставник мадридского «Реала» решил сохранить капитанскую повязку в руках форварда Килиана Мбаппе, с которым пересекался в структуре королевского клуба.

Сообщается, что Зидан имеет теплые дружеские отношения с 27-летним футболистом, испытывает большое уважение к нападающему и ценит его вклад в результаты французской сборной.

Зинедин заменит во главе сборной Франции Дидье Дешама, который покинул свою должность после чемпионата мира, где Les Bleus заняли четвертое место после поражения от Англии.