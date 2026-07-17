Зидан возвращается! Легенда мирового футбола возглавил сборную Франции
Фабрицио Романо сообщил о назначении именитого экс-футболиста
Легенда мирового футбола, бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Известный 54-летний тренер будет готовить команду к чемпионату Европы-2028 и чемпионату мира, который состоится в 2030 году. Зидан вернется к тренерской работе после длительного перерыва.
Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который специалист покинул в июне 2021 года.
С королевским клубом француз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Зинедин заменит во главе сборной Франции Дидье Дешама, который потерпел поражение в полуфинале чемпионата мира, где Les Bleus не сумели одолеть Испанию (0:2).
🚨🇫🇷 Zinedine Zidane will be France next head coach, never in doubt since November as clear decision was made.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026
Zidane has already sorted his staff and the documents will be formally signed this month.
He’ll lead France into Nations League, Euro 2028 and World Cup 2030. ✍🏼 pic.twitter.com/gBbJ7n4Fe0
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