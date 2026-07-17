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  4. Зидан возвращается! Легенда мирового футбола возглавил сборную Франции
Франция
17 июля 2026, 19:31 | Обновлено 17 июля 2026, 20:29
2556
4

Зидан возвращается! Легенда мирового футбола возглавил сборную Франции

Фабрицио Романо сообщил о назначении именитого экс-футболиста

17 июля 2026, 19:31 | Обновлено 17 июля 2026, 20:29
2556
4 Comments
Зидан возвращается! Легенда мирового футбола возглавил сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
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Легенда мирового футбола, бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Известный 54-летний тренер будет готовить команду к чемпионату Европы-2028 и чемпионату мира, который состоится в 2030 году. Зидан вернется к тренерской работе после длительного перерыва.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который специалист покинул в июне 2021 года.

С королевским клубом француз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Зинедин заменит во главе сборной Франции Дидье Дешама, который потерпел поражение в полуфинале чемпионата мира, где Les Bleus не сумели одолеть Испанию (0:2).

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Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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Для чого робити ці ШІ картинки, невже мало справжніх фото Зідана. Але простіше видно просто згенерити в наш час
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+3
Успіхів Зізу!
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0
Фантолмас повертається?
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0
Ну тепер Євро 2028 за Францією.
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-1
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