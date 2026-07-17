Зидан возвращается! Легенда мирового футбола возглавил сборную Франции

Легенда мирового футбола, бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Известный 54-летний тренер будет готовить команду к чемпионату Европы-2028 и чемпионату мира, который состоится в 2030 году. Зидан вернется к тренерской работе после длительного перерыва.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который специалист покинул в июне 2021 года.

С королевским клубом француз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Зинедин заменит во главе сборной Франции Дидье Дешама, который потерпел поражение в полуфинале чемпионата мира, где Les Bleus не сумели одолеть Испанию (0:2).