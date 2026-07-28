В Греции сообщили новости о Динамо. Костюк потерял четырех футболистов

В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо».

По информации греческого портала, футболисты и тренерский штаб «бело-синих» решили отправиться в Салоники во вторник, 28 июля, чтобы за несколько дней привыкнуть к местной жаре.

Наставник киевского клуба Игорь Костюк не сможет рассчитывать в предстоящем противостоянии как минимум на четырех игроков – защитников Владислава Захарченко, Константина Вивчаренко, Дениса Попова и вингера Владислава Кабаева.

Более того, два футболиста – защитник Александр Тымчик и полузащитник Николай Михайленко – продолжают заниматься по индивидуальной программе, их участие в ближайшем матче находится под вопросом.

В первой игре, которая состоялась неделю назад в польском Люблине, сильнее оказались игроки греческого ПАОКа, которые одолели соперника со счетом 3:2.