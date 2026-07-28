В Греции сообщили новости о Динамо. Костюк потерял четырех футболистов
Киевский клуб улетит в Салоники раньше, чтобы привыкнуть к местной жаре
В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо».
По информации греческого портала, футболисты и тренерский штаб «бело-синих» решили отправиться в Салоники во вторник, 28 июля, чтобы за несколько дней привыкнуть к местной жаре.
Наставник киевского клуба Игорь Костюк не сможет рассчитывать в предстоящем противостоянии как минимум на четырех игроков – защитников Владислава Захарченко, Константина Вивчаренко, Дениса Попова и вингера Владислава Кабаева.
Более того, два футболиста – защитник Александр Тымчик и полузащитник Николай Михайленко – продолжают заниматься по индивидуальной программе, их участие в ближайшем матче находится под вопросом.
В первой игре, которая состоялась неделю назад в польском Люблине, сильнее оказались игроки греческого ПАОКа, которые одолели соперника со счетом 3:2.
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