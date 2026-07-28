Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Греции сообщили новости о Динамо. Костюк потерял четырех футболистов
Лига Европы
28 июля 2026, 11:27 | Обновлено 28 июля 2026, 12:31
2877
6

В Греции сообщили новости о Динамо. Костюк потерял четырех футболистов

Киевский клуб улетит в Салоники раньше, чтобы привыкнуть к местной жаре

28 июля 2026, 11:27 | Обновлено 28 июля 2026, 12:31
2877
6 Comments
В Греции сообщили новости о Динамо. Костюк потерял четырех футболистов
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо».

По информации греческого портала, футболисты и тренерский штаб «бело-синих» решили отправиться в Салоники во вторник, 28 июля, чтобы за несколько дней привыкнуть к местной жаре.

Наставник киевского клуба Игорь Костюк не сможет рассчитывать в предстоящем противостоянии как минимум на четырех игроков – защитников Владислава Захарченко, Константина Вивчаренко, Дениса Попова и вингера Владислава Кабаева.

Более того, два футболиста – защитник Александр Тымчик и полузащитник Николай Михайленко – продолжают заниматься по индивидуальной программе, их участие в ближайшем матче находится под вопросом.

В первой игре, которая состоялась неделю назад в польском Люблине, сильнее оказались игроки греческого ПАОКа, которые одолели соперника со счетом 3:2.

По теме:
ПАОК – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Трое в одной лодке. Ковалев – о еврокубковых матчах украинских команд
Агент подтвердил: Беседин завершил карьеру
Лига Европы ПАОК ПАОК - Динамо Динамо Киев Игорь Костюк Владислав Захарченко Константин Вивчаренко Денис Попов Владислав Кабаев Александр Тымчик Николай Михайленко
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хотела подписать Диоманде, но испугалась его цены
Футбол | 28 июля 2026, 09:57 0
Барселона хотела подписать Диоманде, но испугалась его цены
Барселона хотела подписать Диоманде, но испугалась его цены

Каталонцы вели переговоры, пока не услышали сумму в 100 миллионов евро

Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Бокс | 28 июля 2026, 06:59 0
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде

Энтони все же победил

Известный футболист отказался играть за Шахтер в Украине
Футбол | 28.07.2026, 08:02
Известный футболист отказался играть за Шахтер в Украине
Известный футболист отказался играть за Шахтер в Украине
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Футбол | 28.07.2026, 08:43
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Футбол | 27.07.2026, 13:28
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Взагалі-то такі значні втрати через травми (а тут ще не згадано Саленка, Осипенка, Гусьонка, Лобка) - це результат недолугого тренерувального процесу, під час якого і стались 90% цих травм. А розпочинається ця недолугість з клубного менеджменту, який не здатен забезпечити хоч якесь пристойне функціонування клубу...
Ответить
0
це не втрати, вони всеодно не вийшли б в основі та і навряд на заміну, в киян  зараз взагалі немає гравців, про яких можна було б сказати, що це втрата, майже всі дуже посереднього рівня....
Ответить
0
По дороге!?
Ответить
-1
Як можна звикнути до спеки за два дні? Якийсь брєд
Ответить
-1
це не можна назвати втратами...
На разі в ДК не має ключових гравців. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
27.07.2026, 09:35 6
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 15
Бокс
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 5
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
27.07.2026, 10:12 4
Бокс
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
26.07.2026, 09:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем