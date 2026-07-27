Динамо внесло в заявку футболиста, который играл за сборную Украины
Защитник Алексей Сыч сможет дебютировать за «бело-синих» в игре против греческого ПАОКа
В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо».
За несколько дней до этого противостояния «бело-синие» внесли в заявку на сезон защитника Алексея Сыча, который имеет опыт выступлений в составе сборной Украины.
Футболист перебрался в киевский клуб со львовских «Карпат» за два миллиона евро и присоединился к «Динамо» накануне первого матча против ПАОКа.
Сыч находился с киевлянами в польском Люблине, но не имел право выходить на поле – теперь имя 25-летнего защитника появилось в списке А на официальном сайте УЕФА.
В прошлом сезоне Сыч провел 18 матчей, однако результативными действиями не отличался. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
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