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Лига Европы
27 июля 2026, 01:11 |
132
0

Динамо внесло в заявку футболиста, который играл за сборную Украины

Защитник Алексей Сыч сможет дебютировать за «бело-синих» в игре против греческого ПАОКа

27 июля 2026, 01:11 |
132
0
Динамо внесло в заявку футболиста, который играл за сборную Украины
ФК Динамо Киев. Алексей Сыч
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В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо».

За несколько дней до этого противостояния «бело-синие» внесли в заявку на сезон защитника Алексея Сыча, который имеет опыт выступлений в составе сборной Украины.

Футболист перебрался в киевский клуб со львовских «Карпат» за два миллиона евро и присоединился к «Динамо» накануне первого матча против ПАОКа.

Сыч находился с киевлянами в польском Люблине, но не имел право выходить на поле – теперь имя 25-летнего защитника появилось в списке А на официальном сайте УЕФА.

В прошлом сезоне Сыч провел 18 матчей, однако результативными действиями не отличался. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.

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Лига Европы ПАОК ПАОК - Динамо Динамо Киев Алексей Сыч
Николай Тытюк Источник: УЕФА
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