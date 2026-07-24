Динамо заплатило два миллиона евро за трансфер украинского защитника
Стали известны детали перехода Алексея Сыча, который покинул львовские «Карпаты»
Трансфер защитника Алексея Сыча, который покинул львовские «Карпаты», обошелся киевскому «Динамо» в два миллиона евро. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
В контракте 25-летнего футболиста была прописана клаусула в размере четыре миллиона, но в ходе переговоров «бело-синим» удалось найти компромисс.
Киевский клуб приобрел 50% прав, при этом «львы» сохранили за собой 50% от суммы будущей продажи защитника. «Карпаты» будут иметь приоритетное право выкупа Сыча.
Украинец успешно прошел медосмотр в расположении «Динамо», присоединился к команде Игоря Костюка и был включен в заявку на матчи Лиги Европы.
В прошлом сезоне Сыч провел 18 матчей, однако результативными действиями не отличался. В активе защитника две игры за сборную Украины. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
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