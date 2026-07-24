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Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 14:21 |
1646
3

Динамо заплатило два миллиона евро за трансфер украинского защитника

Стали известны детали перехода Алексея Сыча, который покинул львовские «Карпаты»

24 июля 2026, 14:21 |
1646
3 Comments
Динамо заплатило два миллиона евро за трансфер украинского защитника
ФК Динамо Киев. Алексей Сыч
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Трансфер защитника Алексея Сыча, который покинул львовские «Карпаты», обошелся киевскому «Динамо» в два миллиона евро. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В контракте 25-летнего футболиста была прописана клаусула в размере четыре миллиона, но в ходе переговоров «бело-синим» удалось найти компромисс.

Киевский клуб приобрел 50% прав, при этом «львы» сохранили за собой 50% от суммы будущей продажи защитника. «Карпаты» будут иметь приоритетное право выкупа Сыча.

Украинец успешно прошел медосмотр в расположении «Динамо», присоединился к команде Игоря Костюка и был включен в заявку на матчи Лиги Европы.

В прошлом сезоне Сыч провел 18 матчей, однако результативными действиями не отличался. В активе защитника две игры за сборную Украины. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.

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Динамо Киев Алексей Сыч Карпаты Львов Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Явно переплатили, думаю загалом за 2 ляма євро, на трансферному ринку можна знайти набагато кращого гравця.
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+3
Как же опустилось ДК. В совке бы его взяли бесплатно пригрозив повесткой
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0
Динамо і трансфери
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