Динамо заплатило два миллиона евро за трансфер украинского защитника

Трансфер защитника Алексея Сыча, который покинул львовские «Карпаты», обошелся киевскому «Динамо» в два миллиона евро. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В контракте 25-летнего футболиста была прописана клаусула в размере четыре миллиона, но в ходе переговоров «бело-синим» удалось найти компромисс.

Киевский клуб приобрел 50% прав, при этом «львы» сохранили за собой 50% от суммы будущей продажи защитника. «Карпаты» будут иметь приоритетное право выкупа Сыча.

Украинец успешно прошел медосмотр в расположении «Динамо», присоединился к команде Игоря Костюка и был включен в заявку на матчи Лиги Европы.

В прошлом сезоне Сыч провел 18 матчей, однако результативными действиями не отличался. В активе защитника две игры за сборную Украины. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.