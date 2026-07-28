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Испания
28 июля 2026, 13:31 |
749
0

Украинский голкипер может дебютировать в составе первой команды Вильярреала

Яков Кинарейкин впервые попал в заявку «Желтой субмарины»

28 июля 2026, 13:31 |
749
0
Украинский голкипер может дебютировать в составе первой команды Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Яков Кинарейкин
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Талантливый украинский голкипер, экс-игрок львовских «Карпат» Яков Кинарейкин приближается к дебюту в составе первой команды испанского «Вильярреала».

«Желтая субмарина» провела товарищеский матч против нидерландского ПСВ, который завершился уверенной победой испанского клуба со счетом 3:1.

Перспективный 22-летний футболист впервые попал в заявку «Вильяррела» – в прошлом сезоне вратарь защищал цвета команды B, где за пять игр пропустил всего три гола и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.

Яков начал футбольный путь в академии харьковского «Металлиста». После периода выступлений за пражский «Метеор» U-18 вернулся в Украину, где присоединился к «Днепру-1».

В июле 2024 года вратарь перебрался во львовские «Карпаты», а в июле 2025-го подписал контракт с «Вильярреалом». Трансферная стоимость украинца составляет 300 тысяч евро.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вильярреал Яков Кинарейкин ПСВ товарищеские матчи
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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