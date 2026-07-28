Украинский голкипер может дебютировать в составе первой команды Вильярреала
Яков Кинарейкин впервые попал в заявку «Желтой субмарины»
Талантливый украинский голкипер, экс-игрок львовских «Карпат» Яков Кинарейкин приближается к дебюту в составе первой команды испанского «Вильярреала».
«Желтая субмарина» провела товарищеский матч против нидерландского ПСВ, который завершился уверенной победой испанского клуба со счетом 3:1.
Перспективный 22-летний футболист впервые попал в заявку «Вильяррела» – в прошлом сезоне вратарь защищал цвета команды B, где за пять игр пропустил всего три гола и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.
Яков начал футбольный путь в академии харьковского «Металлиста». После периода выступлений за пражский «Метеор» U-18 вернулся в Украину, где присоединился к «Днепру-1».
В июле 2024 года вратарь перебрался во львовские «Карпаты», а в июле 2025-го подписал контракт с «Вильярреалом». Трансферная стоимость украинца составляет 300 тысяч евро.
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