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Украина. Первая лига
28 июля 2026, 09:42 | Обновлено 28 июля 2026, 09:44
1166
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и капитан покинул украинский клуб

Антон Евдокимов завершил период в ЮКСА

28 июля 2026, 09:42 | Обновлено 28 июля 2026, 09:44
1166
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и капитан покинул украинский клуб
ФК ЮКСА. Антон Євдокимов
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Клуб из Первой лиги ЮКСА официально сообщил об уходе 30-летнего полузащитника Антона Евдокимова.

Антон стал первым игроком, который присоединился к клубу после перехода команды на профессиональный уровень.

За три года он дорос до статуса капитана и провел рекордные 72 матча, что является наибольшим количеством игр в истории клуба.

На счету Евдокимова 10 голов за клуб ЮКСА и 9 результативных передач.

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ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Антон Евдокимов трансферы расторжение контракта
Андрей Витренко Источник: ФК ЮКСА
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