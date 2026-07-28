ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и капитан покинул украинский клуб

Клуб из Первой лиги ЮКСА официально сообщил об уходе 30-летнего полузащитника Антона Евдокимова.

Антон стал первым игроком, который присоединился к клубу после перехода команды на профессиональный уровень.

За три года он дорос до статуса капитана и провел рекордные 72 матча, что является наибольшим количеством игр в истории клуба.

На счету Евдокимова 10 голов за клуб ЮКСА и 9 результативных передач.