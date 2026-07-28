Украина. Первая лига28 июля 2026, 09:42 | Обновлено 28 июля 2026, 09:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и капитан покинул украинский клуб
Антон Евдокимов завершил период в ЮКСА
28 июля 2026, 09:42 | Обновлено 28 июля 2026, 09:44
1166
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Клуб из Первой лиги ЮКСА официально сообщил об уходе 30-летнего полузащитника Антона Евдокимова.
Антон стал первым игроком, который присоединился к клубу после перехода команды на профессиональный уровень.
За три года он дорос до статуса капитана и провел рекордные 72 матча, что является наибольшим количеством игр в истории клуба.
На счету Евдокимова 10 голов за клуб ЮКСА и 9 результативных передач.
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