Барселона хотела подписать Диоманде, но испугалась его цены
Каталонцы вели переговоры, пока не услышали сумму в 100 миллионов евро
«Барселона» долгое время вела переговоры с «РБ Лейпциг» по Яну Диоманде еще до завершения сезона 2025/26.
По информации издания, каталонцы на протяжении апреля и мая 2026 года активно общались с представителями клуба и игрока, собирая необходимую информацию.
На тот момент «быки» отказались отпускать Яна меньше чем за 100 миллионов евро. «Сине-гранатовые» услышали сумму и сразу отказались от идеи трансфера.
После чемпионата мира 2026 года Диоманде оказался в списках европейских грандов. Борьбу за игрока выиграл принципиальный соперник «Барселоны» – «Реал» Мадрид, устраивающий перестройку с приходом Жозе Моуринью.
Мадридцы выплатят около 120 миллионов евро за Яна и подпишут с ним контракт до 2031 года.
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