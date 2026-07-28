Барселона хотела подписать Диоманде, но испугалась его цены

«Барселона» долгое время вела переговоры с «РБ Лейпциг» по Яну Диоманде еще до завершения сезона 2025/26.

По информации издания, каталонцы на протяжении апреля и мая 2026 года активно общались с представителями клуба и игрока, собирая необходимую информацию.

На тот момент «быки» отказались отпускать Яна меньше чем за 100 миллионов евро. «Сине-гранатовые» услышали сумму и сразу отказались от идеи трансфера.

После чемпионата мира 2026 года Диоманде оказался в списках европейских грандов. Борьбу за игрока выиграл принципиальный соперник «Барселоны» – «Реал» Мадрид, устраивающий перестройку с приходом Жозе Моуринью.

Мадридцы выплатят около 120 миллионов евро за Яна и подпишут с ним контракт до 2031 года.