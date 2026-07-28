Барселона сделала запрос по форварду из АПЛ. Ищут замену Левандовски

Каталонская «Барселона» в поисках усиления атакующей линии обратила внимание на 20-летнего форварда «Борнмута» Эли Крупи.

«Сине-гранатовые» пытаются найти замену Роберту Левандовскому, который переехал в «Чикаго Файр» в MLS.

Главной трансферной целью «Барселоны» остается Хулиан Альварес из мадридского «Атлетико». Клуб даже сделал несколько попыток, но получил отказ и публичные обвинения от «матрасников».

В случае неудачи с трансфером Хулиана «сине-гранатовые» не против оформить переход Крупи. Каталонцы уже сделали запрос относительно доступности Эли, однако конкурентов в борьбе за форварда будет предостаточно.

Летом 2025 года Крупи вернулся из аренды из французского «Лорьяна». За один сезон в «Борнмуте» Эли отыграл 35 матчей за «вишен» и забил 13 мячей.