Знает об интересе Барселоны. Кейн запланировал переговоры

По информации Sky Germany, форвард Гарри Кейн после возвращения из отпуска после ЧМ-2026 начнет переговоры с Баварией о новом контракте.

Руководство клуба хочет все оформить до старта нового сезона, так как текущий договор бомбардира истекает летом 2027 года.

Сообщается, что Кейн знает об интересе Барселоны, однако чувствует себя комфортно в Германии и не собирается покидать мюнхенскую команду.

Правда, не ожидается, что новое соглашение будет долгосрочным, так как 32-летний игрок до конца карьеры хотел бы вернуться в Англию и снова выступать в АПЛ.