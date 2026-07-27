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Германия
27 июля 2026, 17:51 | Обновлено 27 июля 2026, 18:22
443
0

Знает об интересе Барселоны. Кейн запланировал переговоры

Форвард останется в Баварии

27 июля 2026, 17:51 | Обновлено 27 июля 2026, 18:22
443
0
Знает об интересе Барселоны. Кейн запланировал переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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По информации Sky Germany, форвард Гарри Кейн после возвращения из отпуска после ЧМ-2026 начнет переговоры с Баварией о новом контракте.

Руководство клуба хочет все оформить до старта нового сезона, так как текущий договор бомбардира истекает летом 2027 года.

Сообщается, что Кейн знает об интересе Барселоны, однако чувствует себя комфортно в Германии и не собирается покидать мюнхенскую команду.

Правда, не ожидается, что новое соглашение будет долгосрочным, так как 32-летний игрок до конца карьеры хотел бы вернуться в Англию и снова выступать в АПЛ.

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Иван Зинченко Источник: Sky Germany
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