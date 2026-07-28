Кривбасс готовится подписать очередного венесуэльца – Яксона Риваса
Вскоре в Украину может перебраться вингер «Депортиво ла Гуайра»
Клуб украинской Премьер-лиги «Кривбасс» в ближайшее время может подписать очередного легионера из Венесуэлы.
По информации Sport.ua, криворожане интересуются услугами 24-летнего вингера «Депортиво ла Гуайра» Яксона Риваса.
В настоящий момент стороны ведут переговоры, которые продвигаются в позитивном ключе.
Яксон Ривас является футболистом «Депортиво ла Гуайра» с января 2021 года. За это время он провел 111 матчей за клуб, отличившись 17 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
На портале Transfermarkt контракт Риваса оценивается в 500 тысяч евро.
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