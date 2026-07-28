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  4. Кривбасс готовится подписать очередного венесуэльца – Яксона Риваса
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 09:19 |
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Кривбасс готовится подписать очередного венесуэльца – Яксона Риваса

Вскоре в Украину может перебраться вингер «Депортиво ла Гуайра»

28 июля 2026, 09:19 |
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Кривбасс готовится подписать очередного венесуэльца – Яксона Риваса
Getty Images/Global Images Ukraine. Яксон Ривас (справа)
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Клуб украинской Премьер-лиги «Кривбасс» в ближайшее время может подписать очередного легионера из Венесуэлы.

По информации Sport.ua, криворожане интересуются услугами 24-летнего вингера «Депортиво ла Гуайра» Яксона Риваса.

В настоящий момент стороны ведут переговоры, которые продвигаются в позитивном ключе.

Яксон Ривас является футболистом «Депортиво ла Гуайра» с января 2021 года. За это время он провел 111 матчей за клуб, отличившись 17 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

На портале Transfermarkt контракт Риваса оценивается в 500 тысяч евро.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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