ФОТО. Невеста Роналду восхитила фигурой в облегающем наряде

Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – поделилась в Instagram новыми фотографиями с семейного отдыха.

32-летняя модель отправилась на поле для гольфа вместе с португальским футболистом и детьми. Для прогулки Джорджина выбрала облегающий розовый комплект собственного бренда Mimoa, подчеркнувший ее пышные формы.

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«Mimoa был создан, чтобы сопровождать жизнь такой, какая она есть: в движении, с семьей и среди моментов, которые заслуживают того, чтобы их запомнили», – подписала публикацию Родригес.

Поклонники засыпали Джорджину комплиментами: «Ты выглядишь потрясающе», «Красавица и пример для подражания», «Лучшее, что я видел на поле для гольфа».