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28 июля 2026, 01:36 | Обновлено 28 июля 2026, 01:39
104
0

ФОТО. Невеста Роналду восхитила фигурой в облегающем наряде

Джорджина Родригес устроила семейный день на поле для гольфа

28 июля 2026, 01:36 | Обновлено 28 июля 2026, 01:39
104
0
ФОТО. Невеста Роналду восхитила фигурой в облегающем наряде
Instagram. Джорджина Родригес
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Невеста Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – поделилась в Instagram новыми фотографиями с семейного отдыха.

32-летняя модель отправилась на поле для гольфа вместе с португальским футболистом и детьми. Для прогулки Джорджина выбрала облегающий розовый комплект собственного бренда Mimoa, подчеркнувший ее пышные формы.

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«Mimoa был создан, чтобы сопровождать жизнь такой, какая она есть: в движении, с семьей и среди моментов, которые заслуживают того, чтобы их запомнили», – подписала публикацию Родригес.

Поклонники засыпали Джорджину комплиментами: «Ты выглядишь потрясающе», «Красавица и пример для подражания», «Лучшее, что я видел на поле для гольфа».

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фото девушки Джорджина Родригес Криштиану Роналду lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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