Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вратарь забил невероятный автогол и стал звездой соцсетей
Другие новости
28 июля 2026, 01:06 | Обновлено 28 июля 2026, 01:23
221
0

ВИДЕО. Вратарь забил невероятный автогол и стал звездой соцсетей

Серхио Авельянеда отправил мяч в собственные ворота

28 июля 2026, 01:06 | Обновлено 28 июля 2026, 01:23
221
0
ВИДЕО. Вратарь забил невероятный автогол и стал звездой соцсетей
X. Серхио Авельянеда
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Курьезный эпизод произошел в матче второго дивизиона Венесуэлы между «Реал Фронтерой» и «Уреньей».

На 30-й минуте голкипер хозяев Серхио Авельянеда получил передачу от партнера и слишком долго удерживал мяч. Когда нападающий соперника пошел в прессинг, вратарь потерял равновесие и неожиданно выбил мяч прямо в собственные ворота.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После этого «Реал Фронтера» окончательно развалилась и проиграла со счетом 1:5. Видео нелепого автогола быстро распространилось в соцсетях.

«Что сейчас произошло?», «Невероятно», «Таких автоголов много, но это уже что-то особенное», – написали удивленные болельщики в комментариях.

По теме:
ФОТО. Скалони не мог выйти из дома из-за толпы фанатов
ФОТО. Футбольная ведущая восхитила фигурой в откровенном мини-бикини
ФОТО. Невеста Роналду восхитила фигурой в облегающем наряде
видео курьезы скандал lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола
Футбол | 27 июля 2026, 22:57 0
Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола
Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола

Дмитрий Хомченовский завершает карьеру в 36 лет

Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Футбол | 27 июля 2026, 17:19 3
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»

Дмитрий Бриф высказался об изменениях в лимите на легионеров

Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Футбол | 27.07.2026, 14:33
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Футбол | 27.07.2026, 07:14
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Футбол | 27.07.2026, 09:35
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 9
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
26.07.2026, 02:25
Бокс
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
27.07.2026, 19:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем