ВИДЕО. Вратарь забил невероятный автогол и стал звездой соцсетей

Курьезный эпизод произошел в матче второго дивизиона Венесуэлы между «Реал Фронтерой» и «Уреньей».

На 30-й минуте голкипер хозяев Серхио Авельянеда получил передачу от партнера и слишком долго удерживал мяч. Когда нападающий соперника пошел в прессинг, вратарь потерял равновесие и неожиданно выбил мяч прямо в собственные ворота.

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После этого «Реал Фронтера» окончательно развалилась и проиграла со счетом 1:5. Видео нелепого автогола быстро распространилось в соцсетях.

«Что сейчас произошло?», «Невероятно», «Таких автоголов много, но это уже что-то особенное», – написали удивленные болельщики в комментариях.