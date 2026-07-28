ВИДЕО. Вратарь забил невероятный автогол и стал звездой соцсетей
Серхио Авельянеда отправил мяч в собственные ворота
Курьезный эпизод произошел в матче второго дивизиона Венесуэлы между «Реал Фронтерой» и «Уреньей».
На 30-й минуте голкипер хозяев Серхио Авельянеда получил передачу от партнера и слишком долго удерживал мяч. Когда нападающий соперника пошел в прессинг, вратарь потерял равновесие и неожиданно выбил мяч прямо в собственные ворота.
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После этого «Реал Фронтера» окончательно развалилась и проиграла со счетом 1:5. Видео нелепого автогола быстро распространилось в соцсетях.
«Что сейчас произошло?», «Невероятно», «Таких автоголов много, но это уже что-то особенное», – написали удивленные болельщики в комментариях.
INSÓLITO el autogol del portero Sergio Avellaneda de Real Frontera en la Liga Futve 2 hace minutos. pic.twitter.com/GudSeYUuMw— Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) July 25, 2026
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