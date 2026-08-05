Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо рубит с плеча. Тренер принял решение, касающееся Лунина
Испания
05 августа 2026, 02:32 |
121
0

Моуриньо рубит с плеча. Тренер принял решение, касающееся Лунина

Клуб покинет тренер вратарей Луис Льопис

05 августа 2026, 02:32 |
121
0
Моуриньо рубит с плеча. Тренер принял решение, касающееся Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Льопис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В тренерском штабе мадридского «Реала» в ближайшее время произойдут кадровые изменения после прихода нового тренера – португальского наставника Жозе Моуриньо.

По информации источника, тренер вратарей Луис Льопис близок к уходу из клуба. Если не произойдет неожиданных изменений, испанский специалист покинет свой пост после четырёх сезонов работы с первой командой.

Льопис работал в «Реале» в два разных периода и в общей сложности провёл в структуре мадридского клуба восемь лет. Причины его возможного ухода пока не разглашаются.

По теме:
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Реал нашел новый клуб для игрока, за которого заплатили 45 млн евро
От Шукера до Гонсало Гарсии. Игроки клубов АПЛ, перешедшие из Реала
Луис Льопис Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Бокс | 04 августа 2026, 04:44 8
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду

На кону будет стоять титул Zuffa в супертяжелом весе

Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Футбол | 04 августа 2026, 09:35 13
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе

«Ливерпуль» может подписать украинца

Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Бокс | 04.08.2026, 03:44
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Известный итальянский тренер заблокировал трансфер защитника в Шахтер
Футбол | 04.08.2026, 19:21
Известный итальянский тренер заблокировал трансфер защитника в Шахтер
Известный итальянский тренер заблокировал трансфер защитника в Шахтер
Илья Забарный определился со своим будущим в составе французского ПСЖ
Футбол | 05.08.2026, 01:47
Илья Забарный определился со своим будущим в составе французского ПСЖ
Илья Забарный определился со своим будущим в составе французского ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54 1
Бокс
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
04.08.2026, 16:16
Футбол
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 2
Бокс
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
03.08.2026, 09:59 3
Футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 8
Футбол
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
04.08.2026, 11:22 8
Футбол
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем