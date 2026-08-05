Моуриньо рубит с плеча. Тренер принял решение, касающееся Лунина

В тренерском штабе мадридского «Реала» в ближайшее время произойдут кадровые изменения после прихода нового тренера – португальского наставника Жозе Моуриньо.

По информации источника, тренер вратарей Луис Льопис близок к уходу из клуба. Если не произойдет неожиданных изменений, испанский специалист покинет свой пост после четырёх сезонов работы с первой командой.

Льопис работал в «Реале» в два разных периода и в общей сложности провёл в структуре мадридского клуба восемь лет. Причины его возможного ухода пока не разглашаются.