Моуриньо рубит с плеча. Тренер принял решение, касающееся Лунина
Клуб покинет тренер вратарей Луис Льопис
В тренерском штабе мадридского «Реала» в ближайшее время произойдут кадровые изменения после прихода нового тренера – португальского наставника Жозе Моуриньо.
По информации источника, тренер вратарей Луис Льопис близок к уходу из клуба. Если не произойдет неожиданных изменений, испанский специалист покинет свой пост после четырёх сезонов работы с первой командой.
Льопис работал в «Реале» в два разных периода и в общей сложности провёл в структуре мадридского клуба восемь лет. Причины его возможного ухода пока не разглашаются.
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