Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже в ближайшее время.

По имеющейся информации, леверкузенский «Байер» существенно активизировал работу над трансфером 26-летнего голкипера. Клуб из Бундеслиги уже продвинулся в переговорах с мадридским клубом, стремясь усилить вратарскую линию перед новым сезоном.

В «Реале» не исключают продажи украинца и готовы обсуждать его будущее. В то же время руководство «сливочных» не намерено отпускать Лунина, пока не найдет надежного дублера для Тибо Куртуа.