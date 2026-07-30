Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
На футболиста претендует «Байер»
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже в ближайшее время.
По имеющейся информации, леверкузенский «Байер» существенно активизировал работу над трансфером 26-летнего голкипера. Клуб из Бундеслиги уже продвинулся в переговорах с мадридским клубом, стремясь усилить вратарскую линию перед новым сезоном.
В «Реале» не исключают продажи украинца и готовы обсуждать его будущее. В то же время руководство «сливочных» не намерено отпускать Лунина, пока не найдет надежного дублера для Тибо Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Украины по волейболу провела заключительный матч четвертьфинала
Эмоциональная серия постов украинской теннисистки в Instagram