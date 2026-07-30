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  4. Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Испания
30 июля 2026, 22:28 |
1514
0

Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина

На футболиста претендует «Байер»

30 июля 2026, 22:28 |
1514
0
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже в ближайшее время.

По имеющейся информации, леверкузенский «Байер» существенно активизировал работу над трансфером 26-летнего голкипера. Клуб из Бундеслиги уже продвинулся в переговорах с мадридским клубом, стремясь усилить вратарскую линию перед новым сезоном.

В «Реале» не исключают продажи украинца и готовы обсуждать его будущее. В то же время руководство «сливочных» не намерено отпускать Лунина, пока не найдет надежного дублера для Тибо Куртуа.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Бундеслиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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