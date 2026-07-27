Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер договорился с бывшей звездой Манчестер Сити
Англия
27 июля 2026, 23:16 |
660
0

Интер договорился с бывшей звездой Манчестер Сити

Джон Стоунз едет в Серию А

27 июля 2026, 23:16 |
660
0
Интер договорился с бывшей звездой Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Многочисленные источники подтверждают, что Джон Стоунз согласовал двухлетний контракт с «Интером» с зарплатой в 4 миллиона евро в год, но трансфер игрока сборной Англии не отменяет интереса миланцев к защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро.

Стоунз стал свободным агентом после истечения срока действия контракта с «Манчестер Сити».

Стоунзу 32 года. В прошлом сезоне с «Сити» он провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.

По теме:
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Лидс покупает вратаря Манчестер Сити за рекордную сумму
В Англии оригинально будут бороться с «тактическими тайм-аутами»
Джон Стоунз Интер Милан Манчестер Сити трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Футбол | 27 июля 2026, 02:32 0
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси

Аргентинцы уступили в финальном матче Испании

ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Футбол | 27 июля 2026, 23:10 1
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ

Греческий клуб выступил с заявлением

Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Футбол | 27.07.2026, 07:14
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Лидер Шахтера: «Все голы мы оставили на Лигу чемпионов и УПЛ»
Футбол | 27.07.2026, 18:25
Лидер Шахтера: «Все голы мы оставили на Лигу чемпионов и УПЛ»
Лидер Шахтера: «Все голы мы оставили на Лигу чемпионов и УПЛ»
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Футбол | 27.07.2026, 19:35
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
26.07.2026, 10:18 2
Бокс
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
27.07.2026, 14:33 25
Футбол
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
26.07.2026, 12:33 34
Другие виды
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем