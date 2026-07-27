Англия27 июля 2026, 23:16 |
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Интер договорился с бывшей звездой Манчестер Сити
Джон Стоунз едет в Серию А
27 июля 2026, 23:16 |
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Многочисленные источники подтверждают, что Джон Стоунз согласовал двухлетний контракт с «Интером» с зарплатой в 4 миллиона евро в год, но трансфер игрока сборной Англии не отменяет интереса миланцев к защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро.
Стоунз стал свободным агентом после истечения срока действия контракта с «Манчестер Сити».
Стоунзу 32 года. В прошлом сезоне с «Сити» он провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.
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