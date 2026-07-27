Интер договорился с бывшей звездой Манчестер Сити

Многочисленные источники подтверждают, что Джон Стоунз согласовал двухлетний контракт с «Интером» с зарплатой в 4 миллиона евро в год, но трансфер игрока сборной Англии не отменяет интереса миланцев к защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро.

Стоунз стал свободным агентом после истечения срока действия контракта с «Манчестер Сити».

Стоунзу 32 года. В прошлом сезоне с «Сити» он провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.