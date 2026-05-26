  4. Скандальное знакомство. Силва рассказал, как подружился со Стоунзом
26 мая 2026, 23:33
Скандальное знакомство. Силва рассказал, как подружился со Стоунзом

Первая встреча Бернарду Силвы и Джона Стоунза была не из приятных

Уходящие из «Манчестер Сити» Бернарду Силва и Джон Стоунз стали большими друзьями. Но их знакомство нельзя назвать приятным.

«Когда я играл за «Монако», я сымитировал нарушение правил со стороны соперника и заработал фол. Джонни матерно обозвал меня женским половым органом, и с этого началось наше знакомство. Позже он извинился, я сказал, что все в порядке. Я его так люблю», – заявил Силва на чемпионском параде.

31-летний Силва играл в «Сити» с 2017 года, а его ровесник Стоунз провел на «Этихаде» на один сезон больше.

Руслан Полищук
