Скандальное знакомство. Силва рассказал, как подружился со Стоунзом
Первая встреча Бернарду Силвы и Джона Стоунза была не из приятных
Уходящие из «Манчестер Сити» Бернарду Силва и Джон Стоунз стали большими друзьями. Но их знакомство нельзя назвать приятным.
«Когда я играл за «Монако», я сымитировал нарушение правил со стороны соперника и заработал фол. Джонни матерно обозвал меня женским половым органом, и с этого началось наше знакомство. Позже он извинился, я сказал, что все в порядке. Я его так люблю», – заявил Силва на чемпионском параде.
31-летний Силва играл в «Сити» с 2017 года, а его ровесник Стоунз провел на «Этихаде» на один сезон больше.
