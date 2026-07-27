Глава Серии А: «Узнали об отставке Мальдини по телевизору»
Паоло Мальдини и Леонардо покинули посты, никого не предупредив
Известные в прошлом футболисты Серии А Паоло Мальдини и Леонардо ушли в отставку, не проработав и месяца в местной федерации футбола. Причиной стало то, что их протеже Андреа Пирло не допустили до работы главным тренером сборной Италии.
«Мы узнали об отставке Мальдини и Леонардо по телевизору», – заявил глава Серии А Эцио Мария Симонелли.
«Я бы не сказал, что был полностью удивлен, это витало в воздухе. Мальдини выбрал Пирло, который не станет новым тренером.
Это разочаровывает, потому что, на мой взгляд, выбор Мальдини был отличным решением, он человек с высокими моральными принципами, и я бы оценил, если бы он остался на своем посту для всего итальянского футбольного движения».
Главными кандидатами на должность тренера сборной Италии вновь стали Роберто Манчини и Антонио Конте.
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