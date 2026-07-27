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Италия
27 июля 2026, 22:30 | Обновлено 27 июля 2026, 22:31
326
0

Глава Серии А: «Узнали об отставке Мальдини по телевизору»

Паоло Мальдини и Леонардо покинули посты, никого не предупредив

27 июля 2026, 22:30 | Обновлено 27 июля 2026, 22:31
326
0
Глава Серии А: «Узнали об отставке Мальдини по телевизору»
ФК Милан. Паоло Мальдини
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Известные в прошлом футболисты Серии А Паоло Мальдини и Леонардо ушли в отставку, не проработав и месяца в местной федерации футбола. Причиной стало то, что их протеже Андреа Пирло не допустили до работы главным тренером сборной Италии.

«Мы узнали об отставке Мальдини и Леонардо по телевизору», – заявил глава Серии А Эцио Мария Симонелли.

«Я бы не сказал, что был полностью удивлен, это витало в воздухе. Мальдини выбрал Пирло, который не станет новым тренером.

Это разочаровывает, потому что, на мой взгляд, выбор Мальдини был отличным решением, он человек с высокими моральными принципами, и я бы оценил, если бы он остался на своем посту для всего итальянского футбольного движения».

Главными кандидатами на должность тренера сборной Италии вновь стали Роберто Манчини и Антонио Конте.

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Паоло Мальдини Леонардо Андреа Пирло
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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