Глава Серии А: «Узнали об отставке Мальдини по телевизору»

Известные в прошлом футболисты Серии А Паоло Мальдини и Леонардо ушли в отставку, не проработав и месяца в местной федерации футбола. Причиной стало то, что их протеже Андреа Пирло не допустили до работы главным тренером сборной Италии.

«Мы узнали об отставке Мальдини и Леонардо по телевизору», – заявил глава Серии А Эцио Мария Симонелли.

«Я бы не сказал, что был полностью удивлен, это витало в воздухе. Мальдини выбрал Пирло, который не станет новым тренером.

Это разочаровывает, потому что, на мой взгляд, выбор Мальдини был отличным решением, он человек с высокими моральными принципами, и я бы оценил, если бы он остался на своем посту для всего итальянского футбольного движения».

Главными кандидатами на должность тренера сборной Италии вновь стали Роберто Манчини и Антонио Конте.