«Я эмоциональный человек». Арда Туран рассказал, уйдет ли в сборную Турции
Пока у наставника «Шахтера» нет желания бросать работу с «горняками»
39-летний наставник «Шахтера» Арда Туран, который возглавил команду летом минувшего года и привел ее к чемпионству в УПЛ-2025/26, отреагировал на настойчивые слухи с родины, которые сватают его в сборную Турции.
«Шахтер» нашел меня, когда я был главным тренером «Эюпспора» и дал эту возможность. Профессионализм важен, но лояльность тоже является частью профессионализма. У меня есть контракт с «Шахтером». Условия могут меняться, но я эмоциональный человек. Я хочу продемонстрировать свою лояльность к «Шахтеру», – заявил Туран.
Ранее сообщалось, что Турецкая футбольная федерация обращалась к Турану на предмет работы с национальной командой, однако не получила от коуча «Шахтера» окончательного ответа.
🔵 Arda Turan:— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 27, 2026
"Shakhtar, beni Eyüpspor'un teknik direktörüyken buldu ve bu fırsatı verdi. Profesyonellik önemli ama sadakat de profesyonelliğin bir gereği. Shakhtar ile sözleşmem var. Şartlar değişebiliyor ama ben duygusal biriyim. Shakhtar'a sadakatimi göstermek istiyorum."…
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