«Я эмоциональный человек». Арда Туран рассказал, уйдет ли в сборную Турции

39-летний наставник «Шахтера» Арда Туран, который возглавил команду летом минувшего года и привел ее к чемпионству в УПЛ-2025/26, отреагировал на настойчивые слухи с родины, которые сватают его в сборную Турции.

«Шахтер» нашел меня, когда я был главным тренером «Эюпспора» и дал эту возможность. Профессионализм важен, но лояльность тоже является частью профессионализма. У меня есть контракт с «Шахтером». Условия могут меняться, но я эмоциональный человек. Я хочу продемонстрировать свою лояльность к «Шахтеру», – заявил Туран.

Ранее сообщалось, что Турецкая футбольная федерация обращалась к Турану на предмет работы с национальной командой, однако не получила от коуча «Шахтера» окончательного ответа.