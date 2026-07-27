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  4. «Я эмоциональный человек». Арда Туран рассказал, уйдет ли в сборную Турции
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 22:02 |
1198
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«Я эмоциональный человек». Арда Туран рассказал, уйдет ли в сборную Турции

Пока у наставника «Шахтера» нет желания бросать работу с «горняками»

27 июля 2026, 22:02 |
1198
1 Comments
«Я эмоциональный человек». Арда Туран рассказал, уйдет ли в сборную Турции
shakhtar.com. Арда Туран
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39-летний наставник «Шахтера» Арда Туран, который возглавил команду летом минувшего года и привел ее к чемпионству в УПЛ-2025/26, отреагировал на настойчивые слухи с родины, которые сватают его в сборную Турции.

«Шахтер» нашел меня, когда я был главным тренером «Эюпспора» и дал эту возможность. Профессионализм важен, но лояльность тоже является частью профессионализма. У меня есть контракт с «Шахтером». Условия могут меняться, но я эмоциональный человек. Я хочу продемонстрировать свою лояльность к «Шахтеру», – заявил Туран.

Ранее сообщалось, что Турецкая футбольная федерация обращалась к Турану на предмет работы с национальной командой, однако не получила от коуча «Шахтера» окончательного ответа.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Якось вiн по-еврейськi вiдповiв.. Нема в нього впевненостi.. Рано чи пiздно вiн таки з Шахтаря зрулить.. 
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