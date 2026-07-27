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  4. Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Турция
27 июля 2026, 07:32 |
8010
5

Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов

Тренер может возглавить сборную Турции

27 июля 2026, 07:32 |
8010
5 Comments
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран может возглавить национальную сборную Турции.

По информации источника, Турецкая футбольная федерация (TFF) уже обратилась к 39-летнему специалисту с предложением стать главным тренером национальной команды.

Сообщается, что Туран пока не дал окончательного ответа на это предложение. В Федерации рассматривают его как одного из кандидатов, способных возглавить сборную и продолжить развитие команды.

Напомним, Арда Туран успешно начал тренерскую карьеру в Украине. В своем дебютном сезоне во главе «Шахтера» турецкий специалист привел команду к победе в чемпионате Украины и полуфиналу Лиги конференций.

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Дмитрий Олийченко Источник: Haberler
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Комментарии 5
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Дибільний заголовок..
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+3
Зараз або пізніше це станеться
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+3
З таким фінансовим потенціалом Шахтаря не бачу блискучих досягнень Турана .
Що взяли ?
Лігу чемп чи лігу європи чи виграли лігу конференц.
А декілька вдалих матчів нічого не кажуть про успіх Турана в клубі
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+1
Турки, они такие. Увидели кое-какие его успехи в ЛК с Шахтером, и они его уже так хотят, аж текут. А только пару игр сборная при нем про@бет - пинком под зад.
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+1
Нічого він не досягнув .Крістал пелас аутсайдер АПЛ возив обидва матчі в одну квітку без напрягу
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-1
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