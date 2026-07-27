Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран может возглавить национальную сборную Турции.

По информации источника, Турецкая футбольная федерация (TFF) уже обратилась к 39-летнему специалисту с предложением стать главным тренером национальной команды.

Сообщается, что Туран пока не дал окончательного ответа на это предложение. В Федерации рассматривают его как одного из кандидатов, способных возглавить сборную и продолжить развитие команды.

Напомним, Арда Туран успешно начал тренерскую карьеру в Украине. В своем дебютном сезоне во главе «Шахтера» турецкий специалист привел команду к победе в чемпионате Украины и полуфиналу Лиги конференций.