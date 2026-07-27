Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Тренер может возглавить сборную Турции
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран может возглавить национальную сборную Турции.
По информации источника, Турецкая футбольная федерация (TFF) уже обратилась к 39-летнему специалисту с предложением стать главным тренером национальной команды.
Сообщается, что Туран пока не дал окончательного ответа на это предложение. В Федерации рассматривают его как одного из кандидатов, способных возглавить сборную и продолжить развитие команды.
Напомним, Арда Туран успешно начал тренерскую карьеру в Украине. В своем дебютном сезоне во главе «Шахтера» турецкий специалист привел команду к победе в чемпионате Украины и полуфиналу Лиги конференций.
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