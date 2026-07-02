Арда Туран назвал четыре стадиона, где Шахтер может играть в Лиге чемпионов
Донецкий клуб рассматривает три арены в английском Лондоне и одну – в Германии
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран сообщил, что клуб рассматривает четыре варианта для проведения номинально домашних матчей в Лиге чемпионов:
«У нас есть четыре арены на выбор: «Брентфорд», «Стемфорд Бридж», стадион «Фулхэма» или в Гамбурге, – сообщил турецкий специалист во время интервью Kafa Sports.
Подопечные Арды Турана заняли первое место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Украины и завоевали путевку в Лигу чемпинов, где начнут свой путь с основного раунда.
«Горняки» отправились в Словению, где будут проводить тренировочные сборы и готовиться к старту нового сезону. К команде присоединились новички, которых клуб подписал летом.
Напомним, «Шахтер» уже проводил домашние матчи в Гамбурге на «Volksparkstadion» в сезоне 2023/24. Стадион в Германии вмещает 57 тысяч зрителей.
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