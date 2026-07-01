С новичками в списке. Туран определился с игроками на сбор Шахтера
Команда будет работать в Словении
Главный тренер Шахтера Арда Туран определился с составом футболистов, которые будут проходить подготовку к новому сезону в составе первой команды.
В списке нашлось место новичкам – Караваеву, Райану Роберто, Бруниньо и Мендосе, а также Гочолеишвили, который вернулся после аренды.
Вратари: Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Ростислав Баглай.
Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грамм, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Марлон Гомес, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Педриньо, Невертон, Изаки, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Денис Сметана, Проспер Оба, Райан Роберто, Глейкер Мендрса, Бруниньо.
Нападающие: Лассина Траоре, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина уступила Дарье в двух сетах
Элина вылетела в первом раунде