С новичками в списке. Туран определился с игроками на сбор Шахтера

Главный тренер Шахтера Арда Туран определился с составом футболистов, которые будут проходить подготовку к новому сезону в составе первой команды.

В списке нашлось место новичкам – Караваеву, Райану Роберто, Бруниньо и Мендосе, а также Гочолеишвили, который вернулся после аренды.

Вратари: Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Ростислав Баглай.

Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грамм, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Марлон Гомес, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Педриньо, Невертон, Изаки, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Денис Сметана, Проспер Оба, Райан Роберто, Глейкер Мендрса, Бруниньо.

Нападающие: Лассина Траоре, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.