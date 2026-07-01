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  4. С новичками в списке. Туран определился с игроками на сбор Шахтера
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 15:45 | Обновлено 01 июля 2026, 16:07
1252
0

С новичками в списке. Туран определился с игроками на сбор Шахтера

Команда будет работать в Словении

01 июля 2026, 15:45 | Обновлено 01 июля 2026, 16:07
1252
0
С новичками в списке. Туран определился с игроками на сбор Шахтера
ФК Шахтер
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Главный тренер Шахтера Арда Туран определился с составом футболистов, которые будут проходить подготовку к новому сезону в составе первой команды.

В списке нашлось место новичкам – Караваеву, Райану Роберто, Бруниньо и Мендосе, а также Гочолеишвили, который вернулся после аренды.

Вратари: Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Ростислав Баглай.

Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грамм, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Марлон Гомес, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Педриньо, Невертон, Изаки, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Денис Сметана, Проспер Оба, Райан Роберто, Глейкер Мендрса, Бруниньо.

Нападающие: Лассина Траоре, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Гиорги Гочолеишвили
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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