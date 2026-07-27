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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 21:41 | Обновлено 27 июля 2026, 21:54
275
0

ФОТО. Шахтер завершил летние сборы и вернулся в Украину

Донецкая команда продолжит подготовку к новому сезону во Львове

27 июля 2026, 21:41 | Обновлено 27 июля 2026, 21:54
275
0
ФОТО. Шахтер завершил летние сборы и вернулся в Украину
ФК Шахтер
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Футболисты Шахтера завершили летние тренировочные сборы и 27 июля вернулись в Украину. Донецкая команда продолжит подготовку к новому сезону во Львове.

На протяжении последних почти четырех недель подопечные Арды Турана тренировались в Словении, а также провели пять контрольных матчей в это межсезонье.

Накануне «горняки» сыграли заключительный спарринг с Бурсаспором (0:0), а утром совершили перелет из Турции в Польшу, откуда автобусом добрались до Львова.

Впереди у команды два выходных для восстановления, а затем оранжево-черные продолжат готовиться к старту нового сезона в Украине. Матч 1-го тура УПЛ Шахтер – Кудровка состоится в следующий понедельник, 3 августа, на Арене Львов. Игра начнется в 18:00.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Арда Туран переезд (перелет) фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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