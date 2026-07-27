ФОТО. Шахтер завершил летние сборы и вернулся в Украину

Футболисты Шахтера завершили летние тренировочные сборы и 27 июля вернулись в Украину. Донецкая команда продолжит подготовку к новому сезону во Львове.

На протяжении последних почти четырех недель подопечные Арды Турана тренировались в Словении, а также провели пять контрольных матчей в это межсезонье.

Накануне «горняки» сыграли заключительный спарринг с Бурсаспором (0:0), а утром совершили перелет из Турции в Польшу, откуда автобусом добрались до Львова.

Впереди у команды два выходных для восстановления, а затем оранжево-черные продолжат готовиться к старту нового сезона в Украине. Матч 1-го тура УПЛ Шахтер – Кудровка состоится в следующий понедельник, 3 августа, на Арене Львов. Игра начнется в 18:00.