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  4. В Англии оригинально будут бороться с «тактическими тайм-аутами»
Англия
27 июля 2026, 21:31 |
832
0

В Англии оригинально будут бороться с «тактическими тайм-аутами»

Вратарям будет невыгодно тянуть время

27 июля 2026, 21:31 |
832
0
В Англии оригинально будут бороться с «тактическими тайм-аутами»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тактика получения тайм-аута во время оказания медицинской помощи вратарю стала все более распространённой и спорной в последние сезоны.

Нередко вратарь садится на газон и подаёт знак физиотерапевту, а остальные игроки спешат в техническую зону для командного собрания. Как только тренер дает инструкции, вратарь встает и продолжает игру.

ФИФА рекомендовала в таких случаях запрещать игрокам подходить к тренерам. В Англии проблему решат радикально.

Если судья сигнализирует о том, что физиотерапевт может выйти на поле для оказания помощи вратарю, у тренера этой команды будет 10 секунд, чтобы назначить другого игрока, который покинет поле на одну минуту после возобновления матча, сообщив об этом четвертому арбитру. В противном случае с поля уйдет капитан.

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Руслан Полищук Источник: BBC
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