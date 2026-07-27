В Англии оригинально будут бороться с «тактическими тайм-аутами»

Тактика получения тайм-аута во время оказания медицинской помощи вратарю стала все более распространённой и спорной в последние сезоны.

Нередко вратарь садится на газон и подаёт знак физиотерапевту, а остальные игроки спешат в техническую зону для командного собрания. Как только тренер дает инструкции, вратарь встает и продолжает игру.

ФИФА рекомендовала в таких случаях запрещать игрокам подходить к тренерам. В Англии проблему решат радикально.

Если судья сигнализирует о том, что физиотерапевт может выйти на поле для оказания помощи вратарю, у тренера этой команды будет 10 секунд, чтобы назначить другого игрока, который покинет поле на одну минуту после возобновления матча, сообщив об этом четвертому арбитру. В противном случае с поля уйдет капитан.