ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Греческий клуб выступил с заявлением
Греческий ПАОК прокомментировал заявление киевского «Динамо», которое обратилось в УЕФА в связи с появлением российского флага среди болельщиков во время первого матча второго раунда квалификации Лиги Европы.
«Для нас существует только одна борьба – та, которая происходит на футбольном поле. Мы не хотим быть участниками каких-либо других конфликтов. Наше желание – играть в футбол, сохранять спортивную атмосферу и двигаться вперед. Ничего больше.
Перед ответным матчем между ПАОК и киевским «Динамо» мы призываем представителей УЕФА проявить такую же принципиальность, какую организация демонстрирует в борьбе с расизмом и ксенофобией. Ожидаем надлежащей оценки откровенных провокаций, направленных против нашего клуба и Украины, чтобы в будущем подобные инциденты больше не повторялись», – говорится в заявлении греческого клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей готов к переезду в Стамбул
Украинский боксер отключил свет опытному сопернику за несколько секунд до завершения боя