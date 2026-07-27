ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ

Греческий ПАОК прокомментировал заявление киевского «Динамо», которое обратилось в УЕФА в связи с появлением российского флага среди болельщиков во время первого матча второго раунда квалификации Лиги Европы.

«Для нас существует только одна борьба – та, которая происходит на футбольном поле. Мы не хотим быть участниками каких-либо других конфликтов. Наше желание – играть в футбол, сохранять спортивную атмосферу и двигаться вперед. Ничего больше.

Перед ответным матчем между ПАОК и киевским «Динамо» мы призываем представителей УЕФА проявить такую же принципиальность, какую организация демонстрирует в борьбе с расизмом и ксенофобией. Ожидаем надлежащей оценки откровенных провокаций, направленных против нашего клуба и Украины, чтобы в будущем подобные инциденты больше не повторялись», – говорится в заявлении греческого клуба.