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Лига Европы
27 июля 2026, 23:10 |
1505
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ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ

Греческий клуб выступил с заявлением

27 июля 2026, 23:10 |
1505
1 Comments
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ФК Динамо
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Греческий ПАОК прокомментировал заявление киевского «Динамо», которое обратилось в УЕФА в связи с появлением российского флага среди болельщиков во время первого матча второго раунда квалификации Лиги Европы.

«Для нас существует только одна борьба – та, которая происходит на футбольном поле. Мы не хотим быть участниками каких-либо других конфликтов. Наше желание – играть в футбол, сохранять спортивную атмосферу и двигаться вперед. Ничего больше.

Перед ответным матчем между ПАОК и киевским «Динамо» мы призываем представителей УЕФА проявить такую же принципиальность, какую организация демонстрирует в борьбе с расизмом и ксенофобией. Ожидаем надлежащей оценки откровенных провокаций, направленных против нашего клуба и Украины, чтобы в будущем подобные инциденты больше не повторялись», – говорится в заявлении греческого клуба.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК ПАОК
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