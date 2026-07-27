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Нидерланды
27 июля 2026, 20:31 | Обновлено 27 июля 2026, 20:49
388
0

ОФИЦИАЛЬНО. Знакомое лицо. Душан Тадич вернулся в Нидерланды

Сербский вингер стал игроком клуба НЕК Неймеген

27 июля 2026, 20:31 | Обновлено 27 июля 2026, 20:49
388
0
ОФИЦИАЛЬНО. Знакомое лицо. Душан Тадич вернулся в Нидерланды
НЕК Неймеген. Душан Тадич (слева)
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37-летний вингер из Сербии Душан Тадич официально вернулся в европейский футбол: он стал игроком клуба НЕК Неймеген из Нидерландов.

Опытный игрок перешел на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2028 года.

Предыдущий сезон Тадич провел в составе «Аль-Вахды» из ОАЭ: 42 матча, пять голов и 20 ассистов.

Чемпионат Нидерландов – знакомое место для Душана, поскольку он играл за три клуба из этой лиги: «Гронинген» (2010-2012), «Твенте» (2012-2014) и «Аякс» (2018-2023).

Также Тадич успел поиграть за турецкий «Фенербахче», английский «Саутгемптон» и сербскую «Войводину».

НЕК Неймеген финишировал на третьем месте в чемпионате Нидерландов сезона 2025/26 и будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

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Душан Тадич НЕК Неймеген трансферы Аль-Вахда Абу-Даби чемпионат Нидерландов по футболу
Андрей Витренко Источник: НЕК Неймеген
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