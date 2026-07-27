ОФИЦИАЛЬНО. Знакомое лицо. Душан Тадич вернулся в Нидерланды
Сербский вингер стал игроком клуба НЕК Неймеген
37-летний вингер из Сербии Душан Тадич официально вернулся в европейский футбол: он стал игроком клуба НЕК Неймеген из Нидерландов.
Опытный игрок перешел на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2028 года.
Предыдущий сезон Тадич провел в составе «Аль-Вахды» из ОАЭ: 42 матча, пять голов и 20 ассистов.
Чемпионат Нидерландов – знакомое место для Душана, поскольку он играл за три клуба из этой лиги: «Гронинген» (2010-2012), «Твенте» (2012-2014) и «Аякс» (2018-2023).
Также Тадич успел поиграть за турецкий «Фенербахче», английский «Саутгемптон» и сербскую «Войводину».
НЕК Неймеген финишировал на третьем месте в чемпионате Нидерландов сезона 2025/26 и будет играть в квалификации Лиги чемпионов.
He’s here. 🫵#TADIC2028 pic.twitter.com/Q9lYxBafrA— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 27, 2026
𝗗𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗱𝗶𝗰 𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗼𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗷 𝗡.𝗘.𝗖.— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 27, 2026
De 37-jarige aanvaller heeft in Nijmegen een contract ondertekend tot de zomer van 2028.
Bekijk het websitebericht ➡️ https://t.co/U2ZQbHDUDD#TADIC2028 pic.twitter.com/59geJ48HZO
Star on 𝐟𝐢𝐫𝐞 ⭐️#TADIC2028 pic.twitter.com/6uASmyeiGe— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 27, 2026
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