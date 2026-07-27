Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии

Чемпион мира по футболу 2014 года Бастиан Швайнштайгер нашел причину неудач сборной Германии.

«Когда я разговариваю с такими игроками, как Ибрагимович, Руни или Погба, все они говорят одно и то же: «Вы, немцы, потеряли то, чему мы всегда надеялись у вас научиться», – заявил Швайнштайгер.

«На мой взгляд, мы слишком сильно следовали футбольной философии Гвардиолы во время его работы в «Баварии» с 2013 по 2016 год.

Посмотрите на результаты сборной после этого. После полуфинала чемпионата Европы 2016 года выход в четвертьфинал чемпионата Европы в 2021 году уже был высшей точкой. В предыдущие годы мы хотя бы доходили до полуфинала», – сказал Швайнштайгер.

На ЧМ-2026 немцы вылетели от Парагвая в первом раунде плей-офф.