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  4. Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии
Германия
27 июля 2026, 19:44 |
1591
0

Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии

Бастиан Швайнштайгер уверен, что из-за испанца сборная Германии пошла не тем путем

27 июля 2026, 19:44 |
1591
0
Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бастиан Швайнштайгер
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Чемпион мира по футболу 2014 года Бастиан Швайнштайгер нашел причину неудач сборной Германии.

«Когда я разговариваю с такими игроками, как Ибрагимович, Руни или Погба, все они говорят одно и то же: «Вы, немцы, потеряли то, чему мы всегда надеялись у вас научиться», – заявил Швайнштайгер.

«На мой взгляд, мы слишком сильно следовали футбольной философии Гвардиолы во время его работы в «Баварии» с 2013 по 2016 год.

Посмотрите на результаты сборной после этого. После полуфинала чемпионата Европы 2016 года выход в четвертьфинал чемпионата Европы в 2021 году уже был высшей точкой. В предыдущие годы мы хотя бы доходили до полуфинала», – сказал Швайнштайгер.

На ЧМ-2026 немцы вылетели от Парагвая в первом раунде плей-офф.

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Бастиан Швайнштайгер Пеп Гвардиола сборная Германии по футболу
Руслан Полищук Источник
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