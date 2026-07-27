Не «динамовское сердце». В академии Динамо – новый руководитель

В структуре киевского Динамо в ближайшее время произойдут кадровые перемены. Академию столичного клуба возглавит Николай Раздобудько – специалист, имеющий большой опыт работы как в профессиональном, так и в детско-юношеском футболе.

Раздобудько является воспитанником запорожского Металлурга, где и начинал профессиональную карьеру нападающего. Также он выступал за винницкую Ниву, житомирское Полесье, Интеграл (Винница), Бирзулу и Подолье (Кирнасовка). За время выступлений в профессиональном футболе форвард провел около сотни официальных матчей и отличился 16 забитыми мячами.

После завершения игровой карьеры Раздобудько полностью сосредоточился на тренерской деятельности. Сначала он работал с юношескими командами запорожского Металлурга, позже возглавлял вторую команду Феникса-Ильичевца, работал с молодежным составом белорусского Днепра Могилев, а в 2011 году стал главным тренером хмельницкого Динамо, выступавшим во Второй лиге Украины.

В последние годы специалист был тесно связан с развитием детско-юношеского футбола. У него есть тренерская лицензия UEFA A и опыт работы в системе подготовки молодых футболистов, что и стало одним из ключевых факторов при выборе кандидатуры на новую должность.