Бывший футболист сборной Украины отказался заменить Костюка в Динамо
Кравец не планирует возглавлять столичный клуб
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец высказался по поводу возможности возглавить столичный клуб в будущем.
Во время общения с болельщиками в TikTok у экс-нападающего спросили, когда он станет главным тренером «бело-синих». Впрочем, ответ Кравца был максимально лаконичным.
«Не планирую», – признался бывший футболист.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец раскритиковал защитника «бело-синих» Кристиана Биловара после первого матча киевлян против ПАОКа (2:3) в квалификации Лиги Европы.
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