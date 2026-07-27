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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 19:07 | Обновлено 27 июля 2026, 19:24
1644
3

Бывший футболист сборной Украины отказался заменить Костюка в Динамо

Кравец не планирует возглавлять столичный клуб

27 июля 2026, 19:07 | Обновлено 27 июля 2026, 19:24
1644
3 Comments
Бывший футболист сборной Украины отказался заменить Костюка в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Кравец
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Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец высказался по поводу возможности возглавить столичный клуб в будущем.

Во время общения с болельщиками в TikTok у экс-нападающего спросили, когда он станет главным тренером «бело-синих». Впрочем, ответ Кравца был максимально лаконичным.

«Не планирую», – признался бывший футболист.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец раскритиковал защитника «бело-синих» Кристиана Биловара после первого матча киевлян против ПАОКа (2:3) в квалификации Лиги Европы.

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Артем Кравец назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник
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Комментарии 3
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Олійченко, що ти вигадуєш???
 Тобі скоро за таку брехню почнуть морду бити!!!
 Я взагалі дивуюся, як на тебе ще до суду не подали за брехню та вигадки...
 Тупий блазень...
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+6
Як казав знаменитий депутат Коля Тищенко : " Собака ( всі знають хто ) гавкає, караван ( Динамо ) іде . " 
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0
Очередная протечка детской неожиданности от маслянистого!
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-1
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