Бывший футболист сборной Украины отказался заменить Костюка в Динамо

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец высказался по поводу возможности возглавить столичный клуб в будущем.

Во время общения с болельщиками в TikTok у экс-нападающего спросили, когда он станет главным тренером «бело-синих». Впрочем, ответ Кравца был максимально лаконичным.

«Не планирую», – признался бывший футболист.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец раскритиковал защитника «бело-синих» Кристиана Биловара после первого матча киевлян против ПАОКа (2:3) в квалификации Лиги Европы.