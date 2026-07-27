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Чемпионат мира
27 июля 2026, 18:47 | Обновлено 27 июля 2026, 19:21
1326
0

ВИДЕО. В самую девятку. ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026

Голевой удар Сидни Лопеса Кабраля стал самым красивым на турнире

27 июля 2026, 18:47 | Обновлено 27 июля 2026, 19:21
1326
0
ВИДЕО. В самую девятку. ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сидни Кабрал
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ФИФА выбрала лучший гол чемпионата мира 2026 года, который завершился на полях Северной Америки.

На звание лучшего претендовали меткие удары Килиана Мбаппе в матче против Сенегала, Лионеля Месси в матче против Алжира, Хулиана Альвареса в матче против Швейцарии и решающий гол Феррана Торреса в финале против Аргентины.

В тройку лучших попали выстрелы Элдора Шомуродова из Узбекистана в матче против Демократической Республики Конго и Уилсона Исидора из Гаити в матче против Марокко, а самым красивым признали гол Сидни Лопеса Кабраля из Кабо-Верде аргентинцам в 1/16 финала ЧМ.

ВИДЕО. В самую девятку. ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026

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Сидни Кабрал сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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