ВИДЕО. В самую девятку. ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026
Голевой удар Сидни Лопеса Кабраля стал самым красивым на турнире
ФИФА выбрала лучший гол чемпионата мира 2026 года, который завершился на полях Северной Америки.
На звание лучшего претендовали меткие удары Килиана Мбаппе в матче против Сенегала, Лионеля Месси в матче против Алжира, Хулиана Альвареса в матче против Швейцарии и решающий гол Феррана Торреса в финале против Аргентины.
В тройку лучших попали выстрелы Элдора Шомуродова из Узбекистана в матче против Демократической Республики Конго и Уилсона Исидора из Гаити в матче против Марокко, а самым красивым признали гол Сидни Лопеса Кабраля из Кабо-Верде аргентинцам в 1/16 финала ЧМ.
ВИДЕО. В самую девятку. ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026
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