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Чемпионат мира
04 июля 2026, 03:22 | Обновлено 04 июля 2026, 03:27
1309
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ВИДЕО. Лучший гол ЧМ-26! Шедевр: сборная Кабо-Верде снова забила Аргентине!

Сидни Кабрал безумным ударом поразил ворота аргентинцев на 103-й минуте, 2:2

04 июля 2026, 03:22 | Обновлено 04 июля 2026, 03:27
1309
0
ВИДЕО. Лучший гол ЧМ-26! Шедевр: сборная Кабо-Верде снова забила Аргентине!
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вингер сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал оформил шедевр в ворота Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026!

На 102-й минуте Кабрал безумным ударом закрутил в девятку ворот Эмилиано Мартинеса и сделал счет 2:2.

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После основного времени счет в матче Аргентины и Кабо-Верде был 1:1. На 92-й забил Лисандро Мартинес, а теперь Кабрал сумел сравнять.

Поединок Аргентины и Кабо-Верде стартовал 4 июля в 01:00 по Киеву на Хард Рок в Майами Гарденс.

❗️ ВИДЕО. Лучший гол ЧМ-26! Шедевр: сборная Кабо-Верде снова забила Аргентине!

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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