ВИДЕО. Лучший гол ЧМ-26! Шедевр: сборная Кабо-Верде снова забила Аргентине!
Сидни Кабрал безумным ударом поразил ворота аргентинцев на 103-й минуте, 2:2
Вингер сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал оформил шедевр в ворота Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026!
На 102-й минуте Кабрал безумным ударом закрутил в девятку ворот Эмилиано Мартинеса и сделал счет 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После основного времени счет в матче Аргентины и Кабо-Верде был 1:1. На 92-й забил Лисандро Мартинес, а теперь Кабрал сумел сравнять.
Поединок Аргентины и Кабо-Верде стартовал 4 июля в 01:00 по Киеву на Хард Рок в Майами Гарденс.
❗️ ВИДЕО. Лучший гол ЧМ-26! Шедевр: сборная Кабо-Верде снова забила Аргентине!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренерский штаб египтян показал, как Килиан реализовал пенальти Райану в матче с Леванте
Клуб решил помочь украинцу поддерживать форму