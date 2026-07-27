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Испания
27 июля 2026, 18:27 | Обновлено 27 июля 2026, 19:09
954
0

Барселона не сдается! Клуб увеличил предложение по Альваресу

Атлетико остается непоколебимым

27 июля 2026, 18:27 | Обновлено 27 июля 2026, 19:09
954
0
Барселона не сдается! Клуб увеличил предложение по Альваресу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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«Барселона» увеличила свое первоначальное предложение по нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу.

Сообщается, что каталонцы готовы заплатить за контракт 26-летнего аргентинца 130 миллионов евро. В то же время руководство мадридского клуба продолжает игнорировать любые попытки «Барселоны» начать переговоры.

Ранее стало известно, что «Атлетико» даже рассматривает возможность продажи Альвареса в ПСЖ, поскольку сам игрок не хочет продолжать выступления в составе «матрасников». При этом «красно-белые» не хотят усиливать прямого конкурента по Ла Лиге.

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Хулиан Альварес Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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