Барселона не сдается! Клуб увеличил предложение по Альваресу

«Барселона» увеличила свое первоначальное предложение по нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу.

Сообщается, что каталонцы готовы заплатить за контракт 26-летнего аргентинца 130 миллионов евро. В то же время руководство мадридского клуба продолжает игнорировать любые попытки «Барселоны» начать переговоры.

Ранее стало известно, что «Атлетико» даже рассматривает возможность продажи Альвареса в ПСЖ, поскольку сам игрок не хочет продолжать выступления в составе «матрасников». При этом «красно-белые» не хотят усиливать прямого конкурента по Ла Лиге.