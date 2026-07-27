Барселона не сдается! Клуб увеличил предложение по Альваресу
Атлетико остается непоколебимым
«Барселона» увеличила свое первоначальное предложение по нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу.
Сообщается, что каталонцы готовы заплатить за контракт 26-летнего аргентинца 130 миллионов евро. В то же время руководство мадридского клуба продолжает игнорировать любые попытки «Барселоны» начать переговоры.
Ранее стало известно, что «Атлетико» даже рассматривает возможность продажи Альвареса в ПСЖ, поскольку сам игрок не хочет продолжать выступления в составе «матрасников». При этом «красно-белые» не хотят усиливать прямого конкурента по Ла Лиге.
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