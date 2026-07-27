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Италия
27 июля 2026, 18:19 | Обновлено 27 июля 2026, 19:05
664
0

Интер предложил контракт бывшей звезде Ман Сити

У Джона Стоунза есть варианты в Италии

27 июля 2026, 18:19 | Обновлено 27 июля 2026, 19:05
664
0
Интер предложил контракт бывшей звезде Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз
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32-летний защитник сборной Англии Джон Стоунз может продолжить карьеру в Италии.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что миланский «Интер» предложил бывшему лидеру обороны «Манчестер Сити» двухлетний контракт. В настоящее время между сторонами ведутся переговоры. В то же время к представителям Стоунза также обратился «Ювентус», который тоже заинтересован в услугах центрального защитника. Кроме того, у Джона есть варианты в АПЛ.

В прошлом сезоне Стоунз провел 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах. В июне истек срок его контракта с «горожанами».

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Интер Милан Джон Стоунз Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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