Интер предложил контракт бывшей звезде Ман Сити

32-летний защитник сборной Англии Джон Стоунз может продолжить карьеру в Италии.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что миланский «Интер» предложил бывшему лидеру обороны «Манчестер Сити» двухлетний контракт. В настоящее время между сторонами ведутся переговоры. В то же время к представителям Стоунза также обратился «Ювентус», который тоже заинтересован в услугах центрального защитника. Кроме того, у Джона есть варианты в АПЛ.

В прошлом сезоне Стоунз провел 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах. В июне истек срок его контракта с «горожанами».