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Аргентина
27 июля 2026, 18:33 | Обновлено 27 июля 2026, 19:11
426
0

«Простите, что не смог». Скалони эмоционально обратился к болельщикам

Тренер сборной Аргентины поблагодарил команду и болельщиков

27 июля 2026, 18:33 | Обновлено 27 июля 2026, 19:11
426
0
«Простите, что не смог». Скалони эмоционально обратился к болельщикам
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обратился к болельщикам после проигранного финала чемпионата мира 2026 против Испании – 0:1.

«После очень насыщенной недели, в которой переплелись грусть и радость, слезы и улыбка, тревога и спокойствие, нервы и душевное равновесие, я наконец могу сесть и написать несколько слов. Хотя вы знаете, что я не очень люблю социальные сети, наверное, это лучший способ обратиться к вам.

Мне хочется сказать только одно: простите, что я не смог привезти вам еще один трофей и подарить новую радость, которая хотя бы на несколько дней, возможно, помогла бы вам забыть обо всем плохом в жизни.

Но я хочу, чтобы вы запомнили то, что мы пытались показать вам вместе с этой группой игроков – моими воинами. Именно так я называл их, когда говорил о них своей жене.

Самоотдача, желание, стремление, вера в собственные силы, умение не опускать руки (даже когда все идет наперекосяк), отдавать все силы (даже когда их уже не осталось), выдерживать холодный душ критики (ОТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НАС НЕ ЗНАЮТ), сохранять достоинство, стремиться оставаться на ногах, когда ноги уже не слушаются мозга… Вот это и есть настоящий трофей.

Я безгранично благодарен своему тренерскому штабу, игрокам, сотрудникам АФА, всем, кто тихо и незаметно работает, чтобы мы чувствовали себя комфортно, а также каждому из вас за любовь и поддержку, которые мы получили.

P.S. Кто имеет аргентинского друга – тот имеет настоящее сокровище», – написал Скалони на своей личной странице в Instagram.

Сборная Аргентины во главе со Скалони во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, но если в 2022 году ей удалось победить Францию в серии пенальти, то в 2026 году случилось поражение в овертайме от Испании.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Instagram
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