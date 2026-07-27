Абдукодир ХУСАНОВ: «Это отличный день для меня и моей семьи»
Узбекский центральный защитник прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»
Узбекский центральный защитник Абдукодир Хусанов прокомментировал продление контракта с английским «Манчестер Сити»:
«Это отличный день для меня и моей семьи — я очень рад продлить контракт с «Сити». Я наслаждался каждой минутой с момента приезда в Манчестер и чувствую, что как футболист я развиваюсь и многому учусь.
Теперь передо мной стоит новый вызов — произвести впечатление на Энцо Мареску и его тренерский штаб и обеспечить себе место в основном составе. Я твёрдо настроен это сделать.
Благодарю болельщиков «Сити» за вашу поддержку. Она была для меня очень важна во время адаптации в Англии и Премьер-лиге. Теперь я смотрю только вперед. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь этому клубу добиться как можно большего успеха».
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