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Англия
27 июля 2026, 17:41 | Обновлено 27 июля 2026, 17:42
257
0

Абдукодир ХУСАНОВ: «Это отличный день для меня и моей семьи»

Узбекский центральный защитник прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

27 июля 2026, 17:41 | Обновлено 27 июля 2026, 17:42
257
0
Абдукодир ХУСАНОВ: «Это отличный день для меня и моей семьи»
ФК Манчестер Сити. Абдукодир Хусанов
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Узбекский центральный защитник Абдукодир Хусанов прокомментировал продление контракта с английским «Манчестер Сити»:

«Это отличный день для меня и моей семьи — я очень рад продлить контракт с «Сити». Я наслаждался каждой минутой с момента приезда в Манчестер и чувствую, что как футболист я развиваюсь и многому учусь.

Теперь передо мной стоит новый вызов — произвести впечатление на Энцо Мареску и его тренерский штаб и обеспечить себе место в основном составе. Я твёрдо настроен это сделать.

Благодарю болельщиков «Сити» за вашу поддержку. Она была для меня очень важна во время адаптации в Англии и Премьер-лиге. Теперь я смотрю только вперед. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь этому клубу добиться как можно большего успеха».

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продление контракта чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Абдукодир Хусанов
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
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