Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АНТОНЕНКО: «В каждом матче мы преследовали определенную цель»
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 17:38 |
59
0

Александр АНТОНЕНКО: «В каждом матче мы преследовали определенную цель»

Главный тренер «Оболони» поделился впечатлениями от предсезонных сборов

27 июля 2026, 17:38 |
59
0
Александр АНТОНЕНКО: «В каждом матче мы преследовали определенную цель»
ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Александр Сергеевич, четыре недели позади. Два тренировочных сбора, много интенсивной работы и больших нагрузок. Насколько вы довольны тем, как команда провела этот этап подготовки?

– Ребятам хочется поблагодарить. Они молодцы, полностью доверились тому, что мы им предложили, и выполнили всю запланированную работу. Были моменты, которые нужно было доработать, но мы это сделали. В целом всё прошло хорошо.

– Команда провела семь контрольных матчей. Насколько вы довольны тем, как футболисты проявили себя именно в играх?

– В каждом матче мы преследовали определенную цель. Перед игрой ставили конкретные задачи, и ребята с ними справлялись. Для нас было важно не столько достичь результата, сколько увидеть выполнение того, над чем работали на тренировках.

– В ходе сборов к команде постепенно присоединялись новички. Как оцените их адаптацию?

– У нас очень хороший коллектив. Все помогают новым футболистам – и тренерский штаб, и руководство клуба, и сами игроки. Самое главное, чтобы каждый понимал: он работает для команды, а не команда для него. И все это прекрасно понимают.

– В начале сборов вы говорили о молодых футболистах. Сделали ли они шаг вперёд?

– Безусловно. Каждый год придаёт молодым игрокам уверенности. Для них это очень важный опыт, ведь работа на уровне юношеского футбола и во взрослой команде – это совершенно разные вещи. Они растут и движутся вперёд.

– Сборы завершились товарищеским матчем. Как оцените самоотдачу команды в конце такого тяжелого цикла?

– Я благодарен ребятам за их отношение. Не бывает так, чтобы все было идеально. Всегда есть моменты, которые нужно улучшать. Мы много общаемся с футболистами, они открыты для диалога, и это помогает нам прогрессировать.

– После завершения сборов есть ощущение облегчения?

– Облегчение есть только потому, что мы выполнили всё, что запланировали. Ничего не сорвалось, ребята выдержали большие нагрузки, серьёзных проблем удалось избежать. В целом мы довольны тем, как прошла подготовка.

– Впереди уже старт чемпионата. Каковы будут ближайшие планы команды?

– Сейчас ребята получат два дня выходных, после чего вернёмся на базу и уже целенаправленно будем готовиться к первому матчу против «Эпицентра». Мы уже анализировали соперника, просматривали его контрольные матчи. Это хорошая команда, но наша задача – качественно подготовиться и реализовать всё, что мы отрабатывали во время сборов.

– Старт сезона команда проведет на выезде. Насколько это может повлиять?

– Не думаю, что это будет иметь решающее значение. Да, переездов будет больше, а времени на восстановление – чуть меньше. Но футбольное поле везде одинаковое. Конечно, дома соперникам будут помогать болельщики, однако всё решается именно на поле. Для нас главное – хорошо подготовиться. Также ждём нового газонного покрытия на «Оболонь-Арене», и хочется поблагодарить президента нашего клуба за это решение.

– Первый матч сезона «Оболонь» проведет в Каменце-Подольском. Приходилось ли вам раньше работать или играть на этом стадионе?

– Честно говоря, нет. Я не играл в Каменце-Подольском и даже ни разу не был в этом городе. Для меня это будет первый визит. Надеюсь, он будет удачным!

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника
Лидер Шахтера: «Все голы мы оставили на Лигу чемпионов и УПЛ»
Андрей КОНЮШЕНКО: «Мы выполнили все, что планировали»
учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Александр Антоненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Бокс | 27 июля 2026, 02:47 2
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение

Юрий будет тренировать Беринчика

«Сделаю все, чтобы стать заметным». Кочергин нацелен вернуться в сборную
Футбол | 27 июля 2026, 17:17 0
«Сделаю все, чтобы стать заметным». Кочергин нацелен вернуться в сборную
«Сделаю все, чтобы стать заметным». Кочергин нацелен вернуться в сборную

Полузащитник «Ракува» намерен зарекомендовать себя перед новым тренером

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 27.07.2026, 04:48
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Футбол | 27.07.2026, 08:20
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч
Футбол | 27.07.2026, 12:08
Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч
Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 13
Бокс
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
26.07.2026, 10:18 1
Бокс
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
27.07.2026, 14:33 21
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
26.07.2026, 13:08 5
Бокс
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем