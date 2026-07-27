Александр АНТОНЕНКО: «В каждом матче мы преследовали определенную цель»

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Александр Сергеевич, четыре недели позади. Два тренировочных сбора, много интенсивной работы и больших нагрузок. Насколько вы довольны тем, как команда провела этот этап подготовки?

– Ребятам хочется поблагодарить. Они молодцы, полностью доверились тому, что мы им предложили, и выполнили всю запланированную работу. Были моменты, которые нужно было доработать, но мы это сделали. В целом всё прошло хорошо.

– Команда провела семь контрольных матчей. Насколько вы довольны тем, как футболисты проявили себя именно в играх?

– В каждом матче мы преследовали определенную цель. Перед игрой ставили конкретные задачи, и ребята с ними справлялись. Для нас было важно не столько достичь результата, сколько увидеть выполнение того, над чем работали на тренировках.

– В ходе сборов к команде постепенно присоединялись новички. Как оцените их адаптацию?

– У нас очень хороший коллектив. Все помогают новым футболистам – и тренерский штаб, и руководство клуба, и сами игроки. Самое главное, чтобы каждый понимал: он работает для команды, а не команда для него. И все это прекрасно понимают.

– В начале сборов вы говорили о молодых футболистах. Сделали ли они шаг вперёд?

– Безусловно. Каждый год придаёт молодым игрокам уверенности. Для них это очень важный опыт, ведь работа на уровне юношеского футбола и во взрослой команде – это совершенно разные вещи. Они растут и движутся вперёд.

– Сборы завершились товарищеским матчем. Как оцените самоотдачу команды в конце такого тяжелого цикла?

– Я благодарен ребятам за их отношение. Не бывает так, чтобы все было идеально. Всегда есть моменты, которые нужно улучшать. Мы много общаемся с футболистами, они открыты для диалога, и это помогает нам прогрессировать.

– После завершения сборов есть ощущение облегчения?

– Облегчение есть только потому, что мы выполнили всё, что запланировали. Ничего не сорвалось, ребята выдержали большие нагрузки, серьёзных проблем удалось избежать. В целом мы довольны тем, как прошла подготовка.

– Впереди уже старт чемпионата. Каковы будут ближайшие планы команды?

– Сейчас ребята получат два дня выходных, после чего вернёмся на базу и уже целенаправленно будем готовиться к первому матчу против «Эпицентра». Мы уже анализировали соперника, просматривали его контрольные матчи. Это хорошая команда, но наша задача – качественно подготовиться и реализовать всё, что мы отрабатывали во время сборов.

– Старт сезона команда проведет на выезде. Насколько это может повлиять?

– Не думаю, что это будет иметь решающее значение. Да, переездов будет больше, а времени на восстановление – чуть меньше. Но футбольное поле везде одинаковое. Конечно, дома соперникам будут помогать болельщики, однако всё решается именно на поле. Для нас главное – хорошо подготовиться. Также ждём нового газонного покрытия на «Оболонь-Арене», и хочется поблагодарить президента нашего клуба за это решение.

– Первый матч сезона «Оболонь» проведет в Каменце-Подольском. Приходилось ли вам раньше работать или играть на этом стадионе?

– Честно говоря, нет. Я не играл в Каменце-Подольском и даже ни разу не был в этом городе. Для меня это будет первый визит. Надеюсь, он будет удачным!