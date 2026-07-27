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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 17:30 | Обновлено 27 июля 2026, 17:31
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Жуан МАШАДУ: «Мы постепенно приближаемся к старту чемпионата»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Левым Берегом»

27 июля 2026, 17:30 | Обновлено 27 июля 2026, 17:31
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0
Жуан МАШАДУ: «Мы постепенно приближаемся к старту чемпионата»
ФК Кривбасс. Жуан Машаду
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Защитник криворожского «Кривбасса» Жуан Машаду прокомментировал победу над киевским «Левым берегом» (5:3) в товарищеском матче.

– Жуан, команда одержала убедительную победу в контрольном матче. Каковы впечатления от игры?

– В целом всё хорошо. Мы постепенно приближаемся к старту чемпионата, и этот матч стал для нас хорошей проверкой. Удалось извлечь максимальную пользу, а результат говорит сам за себя. В то же время сейчас самое важное — физическая готовность. Нужно и дальше упорно работать на тренировках и максимально использовать это время, чтобы подойти к началу сезона в наилучшей форме.

– Вы недавно присоединились к «Кривбассу». Как проходит ваша адаптация в новой команде?

– Я уже две недели в команде, и это были замечательные две недели. С каждым днём чувствую себя всё лучше физически и постепенно адаптируюсь. Со всеми ребятами сложились хорошие отношения, хотя пока больше всего общаюсь с Джими Мпанзу, ведь он тоже португалец, поэтому нам немного легче находить общий язык. Также хорошо лажу с Боржесом, который является бразильцем, и с Сатчвеллом.

– Каковы ваши первые впечатления от «Кривбасса» и атмосферы внутри команды?

– В целом всё складывается очень хорошо. У нас замечательная команда, прекрасный тренерский штаб и очень дружный коллектив. Меня тепло приняли, постоянно поддерживают, поэтому моя адаптация проходит очень комфортно.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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